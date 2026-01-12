Trường Đại học Khoa học Tự nhiên dừng xét tuyển 11 tổ hợp, dự kiến tăng học phí

(VTC News) -

Theo dự thảo phương án tuyển sinh vừa được công bố, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giữ nguyên 6 phương thức xét tuyển bao gồm: xét tuyển thẳng; xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực; xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế SAT; xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế; và các phương thức khác theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, trường giảm số lượng tổ hợp từ 36 xuống còn 26. Trong đó, trường bổ sung tổ hợp C03 (Toán – Sinh – Ngữ văn) và loại bỏ 11 tổ hợp xét tuyển so với năm 2025. Những tổ hợp bị dừng gồm: B01 (Toán, Sinh, Sử), D09 (Toán, Sử, Anh) cùng loạt tổ hợp có các môn như Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học và Công nghệ (Nông nghiệp và Công nghiệp).

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: HUS)

Ngược lại, trường bổ sung tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử). Danh sách dự kiến các tổ hợp xét tuyển còn lại tại HUS bao gồm các nhóm mã như: A00, A01, A02, A04, A05,… tới X26, với các tổ hợp phổ biến như A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) theo dự thảo được trường công bố.

Các tổ hợp xét tuyển của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2026 như sau:

Mã tổ hợp xét tuyển.

Nhà trường cũng cho biết mức học phí dự kiến tăng nhẹ, dao động từ khoảng 19,1 đến 40 triệu đồng/năm học tùy ngành, cao hơn khoảng 2 triệu đồng so với năm học trước.

Năm ngoái, Đại học Khoa học tự nhiên tuyển hơn 2.400 sinh viên cho 28 ngành, chương trình đào tạo. Điểm chuẩn từ 20,05 đến 26, cao nhất ở ngành Khoa học dữ liệu.

Việc điều chỉnh tổ hợp xét tuyển của Đại học Khoa học Tự nhiên diễn ra trong bối cảnh nhiều trường đại học trên cả nước thay đổi phương thức, tổ hợp và các điều kiện tuyển sinh cho mùa tuyển sinh 2026, nhằm tăng tính phù hợp với yêu cầu đào tạo cũng như chuẩn đầu ra, đồng thời hướng tới các hình thức đánh giá khách quan hơn.