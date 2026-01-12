(VTC News) -

Việc mua nhà luôn được xem là một trong những quyết định lớn của đời người, bởi nó gắn liền với tài chính, chỗ ở lâu dài và sự ổn định của cả gia đình. Bước sang năm Bính Ngọ 2026, câu hỏi “năm phạm Thái Tuế có nên mua nhà hay không” tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Phạm Thái Tuế là gì và vì sao nhiều người lo ngại?

Theo quan niệm tử vi, phong thủy phương Đông, Thái Tuế vừa được xem là một ngôi sao mang tính chất hung (thường gắn với sao Mộc), vừa được nhân cách hóa thành vị thần cai quản cát hung, họa phúc của 12 con giáp trong từng năm âm lịch. Mỗi năm, Thái Tuế “đổi vị trí” theo chu kỳ, từ đó tạo ra những mối quan hệ xung, hợp, hình, hại, phá khác nhau với từng con giáp.

Trong quan nệm dân gian, phạm Thái Tuế thường được xem là giai đoạn nhạy cảm, khi nhiều phương diện của cuộc sống như sức khỏe, tài chính, công việc hay tình cảm có nguy cơ gặp trắc trở. Người xưa từng nói: “Ba năm tam tai không bằng một năm Thái Tuế”, nhằm nhấn mạnh mức độ ảnh hưởng mà hiện tượng này được cho là mang lại.

Theo cách phân loại truyền thống, phạm Thái Tuế được chia thành 5 dạng chính, với mức độ và tính chất tác động khác nhau:

- Trực Thái Tuế: xảy ra khi tuổi của một người trùng với con giáp của năm. Đây thường được coi là mức độ ảnh hưởng mạnh nhất, dễ kéo theo biến động lớn về công việc, tài chính, sức khỏe và tâm lý.

- Xung Thái Tuế: khi tuổi thuộc nhóm Tứ Hành Xung trực tiếp với con giáp của năm, dễ phát sinh xung đột, mâu thuẫn hoặc những thay đổi bất ngờ.

- Hình Thái Tuế: liên quan đến Lục Hình, gồm các cặp hình khắc như Tý – Mão, Sửu – Tuất, Dần – Tỵ, Mão – Ngọ, Thìn – Mùi, Dậu – Dậu.

- Hại Thái Tuế: thuộc nhóm Lục Hại, biểu hiện bằng những ảnh hưởng âm thầm, dễ gây tổn thất từ bên trong các mối quan hệ hoặc trong quá trình hợp tác.

- Phá Thái Tuế: dựa trên Lục Phá, thường gắn với nguy cơ đổ vỡ, hao tổn hoặc gián đoạn kế hoạch.

Phạm Thái Tuế được chia thành 5 dạng chính, với mức độ và tính chất tác động khác nhau. (Ảnh: Nhật Thùy)

Trong năm Bính Ngọ 2026, có 5 con giáp được cho là phạm Thái Tuế với các mức độ khác nhau.

Con giáp Năm sinh Loại thái tuế Tuổi Ngọ 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 Trực Thái Tuế Tuổi Tý 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 Xung Thái Tuế Tuổi Sửu 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 Hại Thái Tuế Tuổi Dậu 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 Hình Thái Tuế Tuổi Mão 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 Phá Thái Tuế

Năm phạm Thái Tuế có nên mua nhà?

Trong quan niệm phong thủy, người phạm Thái Tuế thường được khuyên hạn chế mua nhà hoặc xây nhà vì dễ gặp trục trặc liên quan đến tài chính, pháp lý hay các yếu tố phát sinh ngoài dự tính. Tuy nhiên, điều này không được xem là cấm kỵ tuyệt đối.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu buộc phải mua nhà trong năm phạm Thái Tuế, gia chủ có thể cân nhắc các giải pháp như mượn tuổi, chọn ngày giờ phù hợp, chú trọng thiết kế hợp phong thủy và chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính, hồ sơ pháp lý cũng như kế hoạch dài hạn. Một số người khác lựa chọn chờ qua năm Thái Tuế, khi tâm lý đã ổn định hơn, để giảm cảm giác rủi ro.

Theo quan niệm truyền thống, việc mua nhà trong năm phạm Thái Tuế nếu thiếu cẩn trọng có thể dễ nảy sinh thị phi, tranh chấp hoặc những vướng mắc không mong muốn, đặc biệt khi liên quan đến giấy tờ, quyền sở hữu hay hướng nhà. Các rủi ro thường được nhắc tới gồm hao hụt tài chính, bất ổn gia đạo hoặc mâu thuẫn phát sinh trong quá trình mua bán.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia cũng lưu ý rằng, phạm Thái Tuế không phải yếu tố duy nhất, càng không phải yếu tố quyết định. Trong bối cảnh hiện đại, việc quyết định mua nhà phụ thuộc vào nhu cầu thực tế, khả năng tài chính, mức độ an toàn pháp lý của bất động sản và kế hoạch sử dụng lâu dài. Việc tham khảo yếu tố “tuổi phạm Thái Tuế” nên được nhìn nhận như một phần của niềm tin văn hóa, giúp người mua thận trọng hơn, thay vì đặt trọn niềm tin hay để nó chi phối hoàn toàn quyết định.

Năm phạm Thái Tuế có nên mua nhà được nhiều người quan tâm. (Ảnh: Nhật Thùy)

Phạm Thái Tuế có xây nhà được không?

Không chỉ mua nhà, việc xây nhà cũng là mối quan tâm lớn trong năm phạm Thái Tuế. Theo quan niệm phong thủy, đây thường không được xem là thời điểm lý tưởng để tiến hành các việc trọng đại như động thổ, xây dựng nhà cửa. Lý do được đưa ra là giai đoạn này dễ nảy sinh trở ngại về tài chính, sức khỏe hoặc các mối quan hệ trong gia đình, khiến quá trình thi công thiếu suôn sẻ.

Tuy nhiên, trên thực tế, không ít gia đình vẫn xây nhà bình thường trong năm phạm Thái Tuế nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, khi xem tuổi làm nhà, không nên chỉ dựa duy nhất vào yếu tố Thái Tuế, mà cần đặt trong tổng thể: năm sinh của người đứng tên động thổ hoặc mượn tuổi, hướng đất, vận khí chung của ngôi nhà và điều kiện cụ thể của gia đình.

Một trong những giải pháp phổ biến là mượn tuổi xây nhà, tức nhờ người có tuổi phù hợp đứng ra làm lễ động thổ, khởi công. Theo quan niệm truyền thống, cách làm này giúp gia chủ giảm bớt áp lực tâm lý khi bước vào một năm được cho là “không thuận”.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng yếu tố quyết định sự suôn sẻ của việc xây nhà vẫn nằm ở những điều rất thực tế như kế hoạch tài chính rõ ràng, lựa chọn đơn vị thiết kế thi công uy tín, dự trù chi phí phát sinh và quản lý tiến độ chặt chẽ. Đây là những yếu tố có tác động trực tiếp đến chất lượng công trình và sự ổn định lâu dài, hơn bất kỳ yếu tố tâm linh nào.

Các chuyên gia kinh tế và bất động sản đều cho rằng, điều quan trọng nhất khi mua hay xây nhà vẫn là đánh giá đúng khả năng tài chính, tính pháp lý của bất động sản, nhu cầu sử dụng và kế hoạch lâu dài của gia đình. Phong thủy nên được xem là yếu tố hỗ trợ về mặt tinh thần, giúp quá trình chuẩn bị được kỹ lưỡng và thận trọng hơn.

Nói cách khác, năm phạm Thái Tuế không đồng nghĩa với việc “không thể” mua hay xây nhà. Đó là thời điểm mà mỗi quyết định càng cần được cân nhắc nhiều chiều, dựa trên dữ liệu, kế hoạch và điều kiện thực tế, thay vì chỉ dựa trên nỗi lo mơ hồ. Sự chủ động, chuẩn bị kỹ càng và quản lý rủi ro mới là nền tảng quan trọng nhất để một ngôi nhà thực sự trở thành nơi an cư bền vững.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.