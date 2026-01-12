Khắc phục triệt để việc hành chính hóa trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh khi phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026 của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, sáng 12/1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, năm 2025 là một dấu mốc quan trọng đối với Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương - năm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất sau khi sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương có vai trò rất quan trọng, với tính chất đa dạng và đặc thù, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi quy tụ, tập hợp rộng rãi các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, cá nhân tiêu biểu và người Việt Nam ở nước ngoài...

Biểu dương nỗ lực, cố gắng và những thành tích, kết quả trong năm qua, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, phương thức và nội dung hoạt động, tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ, theo Thường trực Ban Bí thư, là tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, Nhân dân giàu có, ấm no, hạnh phúc.

"Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương phải tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung; thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt giữa 25 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: 'một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả', khắc phục triệt để việc hành chính hóa trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể", Thường trực Ban Bí thư gợi mở.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp Nhân dân nhận thức, nhận diện các âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc, chống phá quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là về dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, hoạt động hiệu quả hơn nữa, tăng cường quy tụ, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ năm 2025 là năm đầu tiên Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương hoạt động theo mô hình tổ chức mới.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn Đảng bộ đã nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ, nhất là về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030; chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, MTTQ sẽ đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.