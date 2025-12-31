Bà Hà Thị Nga làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

(VTC News) -

Chiều 31/12, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị phân công bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao quyết định cho bà Hà Thị Nga (bên trái).

Bà Hà Thị Nga sinh ngày 20/2/1969, quê quán tỉnh Phú Thọ. Bà có trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Nhà nước, Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Hà Thị Nga là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong thời gian dài công tác tại tỉnh Lào Cai, bà Hà Thị Nga đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Dân chính Đảng; Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Mường Khương; Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Từ 8/5/2020, bà Hà Thị Nga là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ngày 25/10/2024, Bộ Chính trị điều động bà Hà Thị Nga giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (cũ).

Cuối tháng 6/2025, Bộ Chính trị chỉ định bà Hà Thị Nga tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó bà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.