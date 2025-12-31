(VTC News) -

Chiều 31/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Hoàng Trung Dũng. (Ảnh: TTXVN)

Tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng sinh ngày 21/5/1971, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ Tiến sĩ Chính trị học, Cử nhân Ngữ Văn; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hoàng Trung Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, ông Hoàng Trung Dũng đã trải qua nhiều vị trí công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh Hà Tĩnh như: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 2/2025, Bộ Chính trị quyết định ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh khóa XV thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương hiện nay có Trưởng ban Lê Minh Hưng và 9 Phó ban, gồm các ông/bà: Hoàng Đăng Quang (Phó Trưởng ban Thường trực), Nguyễn Quang Dương, Nguyễn Thành Tâm, Đỗ Thanh Bình (kiêm nhiệm), Nguyễn Hữu Đông (kiêm nhiệm), Bùi Thị Quỳnh Vân, Nguyễn Thanh Bình, Trịnh Mạnh Linh, Hoàng Trung Dũng.

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.