Tổng thống Trump xem xét 'hành động' trước khi đàm phán với Iran

(VTC News) -

Tổng thống Donald Trump cho biết các lãnh đạo Iran đã gọi điện cho ông hôm 10/1 để đàm phán thỏa thuận. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể phải "hành động" trước khi cuộc gặp diễn ra.

“Iran muốn đàm phán, đúng vậy. Chúng ta có thể gặp họ, ý tôi là một cuộc gặp đang được lên kế hoạch. Nhưng chúng ta có thể phải hành động, vì những gì đang xảy ra”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump nói thêm rằng Mỹ đang xem xét một số “phương án mạnh mẽ” để đáp trả hành động mạnh tay của Iran đối với các cuộc biểu tình.

Hôm 11/1, hãng thông tấn Iran - Tasnim, cho biết 109 nhân viên các lực lượng an ninh Iran đã thiệt mạng kể từ khi làn sóng biểu tình nổ ra tại nước này vào tháng 12/2025 và lan rộng.

Các con số thương vong được công bố khi chính quyền Iran tăng cường nỗ lực dập tắt các cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm qua tại nước này. Biểu tình bùng phát từ hôm 28/12/2025 do tiểu thương bất mãn với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá, đã lan rộng tại Thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác của Iran trong những ngày qua.

Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ đang kích động biểu tình leo thang bạo lực, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Tehran đang "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố chính quyền sẽ không lùi bước trước các cuộc biểu tình, nhận định rằng hai tuần bất ổn vừa qua là do các phần tử kích động muốn làm hài lòng lãnh đạo Mỹ.

Trong động thái mới nhất, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo Mỹ về "tính toán sai lầm" của Washington.

"Chúng ta cần nói rõ: Trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố.