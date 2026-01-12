Đập trứng gà ra bát thấy lòng đỏ đậm và nhạt khác nhau, loại nào nhiều chất hơn?

(VTC News) -

Khi vào bếp, không ít người nhận ra lòng đỏ trứng gà có quả vàng nhạt, có quả lại cam đậm, thậm chí đỏ tươi. Sự khác biệt này khiến nhiều người băn khoăn: trứng nào nhiều dinh dưỡng hơn?

Lương y Nguyễn Biên Thùy cho biết, thực tế màu sắc của lòng đỏ phụ thuộc chủ yếu vào chế độ ăn của gà mái. Những con gà được nuôi thả, ăn đa dạng từ thóc, ngô, cỏ, côn trùng… thường cho trứng có lòng đỏ đậm màu. Ngược lại, gà chỉ ăn một loại ngũ cốc hoặc thức ăn công nghiệp thì lòng đỏ thường nhạt hơn.

Các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy, lòng đỏ càng đậm màu thường chứa nhiều chất béo có lợi và chất chống oxy hóa hơn. Nhóm trứng này cũng có xu hướng giàu omega-3, giúp bảo vệ tim mạch, hỗ trợ giảm cholesterol xấu và tăng cường sức khỏe tổng thể. Vì vậy, trứng có lòng đỏ đậm thường được đánh giá “nhỉnh” hơn về giá trị dinh dưỡng.

Một hiểu lầm phổ biến khác là màu vỏ trứng quyết định độ bổ. Trứng vỏ trắng, nâu hay xanh chỉ khác nhau về mặt di truyền của giống gà, không phản ánh sự khác biệt đáng kể về dưỡng chất bên trong.

Cũng có người cho rằng chỉ nên ăn lòng đỏ, bỏ lòng trắng vì lòng đỏ mới bổ. Tuy nhiên theo lương y Thùy, lòng trắng trứng giàu protein và vitamin nhóm B như B2, B3, rất tốt cho da, hệ thần kinh và tiêu hóa. Ăn trứng mà bỏ lòng trắng là đã lãng phí một phần giá trị dinh dưỡng quan trọng.

Nên ăn bao nhiêu trứng mỗi tuần?

Trứng gà bổ dưỡng nhưng ăn quá nhiều cũng không tốt. Khuyến nghị phổ biến:

- Trẻ 5 - 6 tháng: 3 lần/tuần, mỗi lần ½ lòng đỏ.

- Trẻ 6 - 7 tháng: mỗi bữa ½ lòng đỏ.

- Trẻ 8 - 9 tháng: mỗi bữa 1 lòng đỏ.

- Trẻ 10 - 12 tháng: có thể ăn cả quả.

- Trẻ 1 - 2 tuổi: 3- 4 quả/tuần.

- Người lớn: 3 - 4 quả/tuần.

- Người tăng huyết áp, mỡ máu cao: vẫn ăn được nhưng chỉ nên ăn 1 - 2 lần/tuần.

Nhìn chung, trứng có lòng đỏ đậm thường “nhỉnh” hơn về dưỡng chất, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là ăn trứng đúng cách, đủ lượng và ăn trọn cả lòng đỏ lẫn lòng trắng để tận dụng tối đa giá trị của loại thực phẩm quen thuộc này.