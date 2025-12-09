Trứng gà màu trắng và màu nâu loại nào tốt hơn?

(VTC News) -

Cùng tìm hiểu về sự khác biệt giữa trứng gà trắng và trứng gà nâu và cách bảo quản trứng hiệu quả.

Vì sao có trứng gà màu trắng và màu nâu?

Nhiều bà nội trợ tin rằng, trứng gà nâu sẽ tươi hơn hoặc "tự nhiên" hơn trứng gà trắng, thậm chí họ còn có suy nghĩ rằng trứng gà có màu trắng là do đã qua công đoạn tẩy rửa hoặc xử lý dẫn đến việc thay đổi màu sắc ở vỏ.

Tuy nhiên, niềm tin trên của các bà nội trợ hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Theo tờ Aboluowang, sự khác biệt trong màu sắc của trứng chủ yếu đến từ giống gà mái. Theo nghiên cứu, gà mái lông trắng (như gà Leghorn trắng) đẻ trứng vỏ trắng, trong khi gà mái lông nâu hoặc đỏ (như gà Rhode Island Red) đẻ trứng vỏ nâu. Giống gà là yếu tố quyết định màu sắc của vỏ trứng.

Trứng nâu tốt cho sức khỏe hơn trứng trắng?

Nhiều người cho rằng trứng nâu tốt cho sức khỏe hơn trứng trắng, nhưng đây là một quan niệm sai lầm. Bất kể màu của vỏ như thế nào, tất cả trứng đều là nguồn cung cấp protein, selen, vitamin A và vitamin B, cũng như choline hỗ trợ não bộ.

Giá trị dinh dưỡng của trứng chủ yếu phụ thuộc vào chế độ ăn và môi trường sống của gà mái, chứ không liên quan đến màu vỏ. Các nghiên cứu cho thấy trứng gà nuôi ngoài trời có thể chứa hàm lượng vitamin D cao hơn do gà được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời lâu hơn. Việc bổ sung axit béo Omega-3 hoặc các chất dinh dưỡng khác vào thức ăn của gà cũng có thể làm thay đổi thành phần của trứng.

Gà mái thả rông ăn côn trùng, rau củ hoặc hỗn hợp ngũ cốc có thể cho ra những quả trứng có vị hơi khác so với gà mái nuôi nhốt trong chuồng được cho ăn thức ăn công nghiệp.

Ngược lại, khi các giống gà mái được nuôi trong cùng điều kiện sống, cùng điều kiện nuôi dưỡng thì sẽ không có sự khác biệt đáng kể về giá trị dinh dưỡng giữa trứng nâu và trứng trắng.

Trứng gà màu nâu tốt hơn màu trắng?

Cùng giá trị dinh dưỡng nhưng tại sao trên thị trường hiện nay, đôi khi có hiện tượng trứng gà trắng có giá thấp hơn so với trứng gà nâu? Câu trả lời cho sự chênh lệch giá giữa trứng có vỏ màu trắng và trứng có vỏ màu nâu chủ yếu đến từ giống gà mái.

Gà mái đẻ trứng trắng, chẳng hạn như gà mái Leghorn, có kích thước nhỏ hơn, tiêu thụ ít thức ăn hơn nhưng lại đẻ nhiều trứng hơn. Gà mái đẻ trứng nâu có kích thước lớn hơn, cần nhiều thức ăn hơn, đẻ ít trứng hơn, do đó có chi phí nuôi cao hơn. Trong sản xuất thương mại, việc sản xuất trứng trắng quy mô lớn đương nhiên dẫn đến giá thấp hơn.

Cách bảo quản trứng

Các bảo quản trứng chủ yếu hiện nay là cho vào tủ lạnh. Tuy nhiên, việc bảo quản trứng thế nào phụ thuộc nhiều vào lớp màng bảo vệ trên vỏ trứng và nhiệt độ bảo quản. Với trứng mới, vỏ trứng được bao phủ bởi một lớp màng keratin (còn gọi là màng bảo vệ) mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Lớp màng này hoạt động như một rào cản, ngăn vi khuẩn bên ngoài xâm nhập và giữ độ ẩm bên trong trứng.

Tuy nhiên, hầu hết trứng được bán tại các siêu thị hiện nay đều được rửa và khử trùng. Đó là quá trình giúp loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt vỏ nhưng cũng có thể làm hỏng lớp màng bảo vệ. Nếu bảo quản trứng ở nhiệt độ phòng, vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập qua các lỗ chân lông trên vỏ, đặc biệt là trong thời tiết nóng bức của mùa hè. Trứng có thể bị hỏng chỉ sau 1-2 ngày.

Do đó, trứng gà đã rửa sạch nhất định phải được bảo quản lạnh và nên giữ nhiệt độ trong khoảng 0-4°C. Khoảng nhiệt độ này có thể hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và kéo dài thời hạn sử dụng của trứng lên đến 3-4 tuần.

Trong khi đó, trứng gà thả vườn, nếu chưa rửa sạch và còn nguyên màng bảo vệ, có thể bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ 10-20°C trong 1-2 tuần.

Tuy nhiên, nếu vỏ trứng bị nứt, nhiễm bẩn, hoặc nếu nhiệt độ môi trường vượt quá 25°C thì nên để trứng trong tủ lạnh để ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh.

Có nhất thiết phải bảo quản trứng trong tủ lạnh?

Một cách làm khác cũng được nhiều người sử dụng đó là quét một lớp mỏng dầu ăn lên vỏ trứng gà. Cách bảo quản trứng gà này khá đơn giản, bạn có thể sử dụng ngay để bảo quản và kéo dài thời gian sử dụng trứng đến một tháng mà chất lượng vẫn được đảm bảo.

Cũng có người chọn cách bảo quản trứng với nước vôi. Với cách làm này, bạn chỉ cần pha nước vôi với nồng độ 2 - 3%. Lau sạch trứng rồi xếp vào bình/hũ, từ từ cho nước vôi trong vào để nước vôi cao hơn mặt trứng từ 20 - 25 cm. Đặt bình đựng trứng ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Cách làm này có thể giữ trứng được 2 - 3 tháng mà vẫn tươi ngon.

Một cách làm đơn giản khác nhiều người vẫn làm là dùng trấu hoặc mùn cưa để bảo quản trứng. Bạn chỉ cần cho một lớp trấu hoặc mùn cưa vào thùng xốp, xếp trứng gà vào rồi rắc thêm trấu hay mùn cưa cho phủ kín mặt trứng. Tiếp tục làm xen kẽ như vậy cho đến khi hết trứng. Cuối cùng đậy kín và đặt thùng ở nơi thoáng mát là có thể bảo quản trứng một cách lâu dài.