Bơ là loại quả rất giàu dinh dưỡng với nhiều chất quý như vitamin K, folate, vitamin C, kali, vitamin B5, B6, vitamin E... Bơ giàu chất béo (chất béo cung cấp tới 77% lượng calo) và là một trong những thực phẩm béo nhất trong hệ thực vật. Tuy nhiên, phần lớn chất béo trong quả bơ là axit béo không bão hòa đơn có lợi cho sức khỏe.

Bơ giàu chất xơ, một yếu tố hỗ trợ giảm cân, giảm lượng đường trong máu. Cứ 100gr bơ chứa 7gr chất xơ, trong đó lượng chất xơ hòa tan chiếm khoảng 25%. Chất xơ hòa tan để nuôi các vi khuẩn đường ruột thân thiện trong ruột, điều này rất quan trọng đối với chức năng cơ thể.

Mọi người thường sử dụng bơ trực tiếp hoặc kết hợp với các món ăn khác.

Phần thịt bơ béo ngậy được nhiều người yêu thích. (Ảnh: Lives Sience).

Thịt quả bơ chuyển màu nâu có nên ăn?

Quả bơ có nhược điểm phần thịt sau khi bổ thường nhanh chóng chuyển từ màu xanh tươi ngon sang màu nâu sậm không mấy hấp dẫn. Phần thịt bơ nâu sậm đó còn có thể sử dụng hay không?

Tờ Lives Sience trích dẫn ý kiến của các chuyên gia thuộc Đại học California (Mỹ) cho hay: Khi bạn cắt quả bơ, enzyme trong quả bơ bị oxy hoá tạo ra hợp chất sắc tố melanin, có màu nâu. Lúc này, chất béo ngậy trong quả bơ cũng bắt đầu chuyển sang vị đắng, không còn hấp dẫn như trước nữa.

Tuy vậy, một chút thịt bơ đã chuyển sang màu nâu không có nghĩa là bạn phải vứt cả quả bơ đi. Bạn có thể loại bỏ lớp thịt mỏng màu nâu bên ngoài và thưởng thức phần màu xanh bên trong. Một cách khác cũng có thể che đi vị đắng nhẹ của phần thịt bơ đã chuyển nâu là nghiền nát chúng với phần thịt vẫn còn nguyên màu xanh tươi và thưởng thức luôn. Nếu để lâu, phần thịt bơ đã nghiền này sẽ bị hỏng.

Có nên ăn phần thịt quả bơ đã chuyển sang màu nâu là băn khoăn của nhiều người.

Phần thịt bơ chuyển nâu không nguy hiểm, nhưng nếu bạn thấy quả mềm nhũn, bên trong đen, có mùi chua hoặc nấm mốc, đó là dấu hiệu cho thấy bơ đã bị hỏng. Bạn không nên sử dụng những quả bơ này.

Bảo quản quả bơ đúng cách

Một trong những mẹo bảo quản quả bơ hiệu quả là giữ nguyên hạt nếu bạn chưa muốn sử dụng toàn bộ quả bơ. Sau khi bổ, xung quanh hạt có thể xuất hiện một chút màu nâu, nhưng bên dưới hạt, phần thịt bơ vẫn giữ nguyên màu xanh tươi và chất lượng vẫn được đảm bảo.

Ngược lại, nếu bạn nghiền nát một quả bơ, nó sẽ chuyển sang màu nâu nhanh hơn nhiều vì diện tích bề mặt tiếp xúc với oxy lớn hơn. Việc bọc phần quả bơ chưa sử dụng bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp kín khí sẽ hạn chế sự tiếp xúc với oxy và có thể giúp bảo quản bơ tốt hơn.

Sử dụng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp, túi kín khí là một trong những cách bảo quản quả bơ hiệu quả. (Ảnh: Tiki)

Một cách khác để giữ bơ tươi là giảm độ pH của bơ để nó có tính axit cao hơn. Đó là lý do tại sao sản phẩm trái cây đóng gói, cắt nhỏ thường có nước cốt chanh hoặc chanh xanh trong danh sách thành phần như một chất bảo quản. Tờ Lives Sience trích dẫn lời chuyên gia dinh dưỡng cho hay: "Axit citric trong nước cốt chanh làm chậm quá trình oxy hóa. Vắt một ít nước cốt lên phần thịt quả bơ để làm chậm quá trình chuyển sang màu nâu".

Một ít nước cốt chanh có thể làm chậm quá trình phần thịt bơ bị chuyển sang màu nâu. (Ảnh: Tiki)

Nếu muốn bảo quả bơ lâu ngày, bạn có thể bảo quản chung trong ngăn đá tủ lạnh. Cách làm này rất đơn giản: Giữ nguyên quả bơ, bọc riêng từng quả trong màng bọc thực phẩm và cho vào ngăn đá tủ lạnh. Khi ăn, chỉ cần cho quả bơ vào ngăn mát đến khi mềm một chút rồi gọt vỏ. Lúc này bơ được cắt ra vẫn rất tươi và không bị sẫm màu.