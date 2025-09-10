(VTC News) -

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc tìm kiếm những cách thức tiết kiệm trong chi tiêu gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Một trong những chiêu mà nhiều siêu thị và cửa hàng áp dụng để giảm lãng phí và kích thích mua sắm là giảm giá các sản phẩm thực phẩm sắp hết hạn sử dụng. Nhiều người tiêu dùng đặt câu hỏi, có nên mua thực phẩm sắp hết hạn sử dụng để tận dụng mức giá hời, hay nên tránh xa để đảm bảo an toàn?

Để trả lời một cách khách quan, chúng ta cần hiểu rõ hơn về các khái niệm hạn sử dụng, những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm và cách thức đánh giá rủi ro một cách thông minh. Việc mua sắm thực phẩm sắp hết hạn có thể là một lựa chọn kinh tế tuyệt vời nếu bạn biết cách, nhưng cũng có thể tiềm ẩn những nguy cơ không mong muốn nếu bạn không cẩn trọng.

Cần phân biệt hai khái niệm "hạn sử dụng" và "sử dụng tốt nhất trước ngày". (Ảnh: Ecowatch)

Phân biệt "hạn sử dụng" và "sử dụng tốt nhất trước ngày"

Bạn phải hiểu rõ sự khác biệt giữa hai thuật ngữ thường thấy trên bao bì thực phẩm:

"Hạn sử dụng" (Use-by date hoặc Expiration date): Đây là ngày cuối cùng mà nhà sản xuất đảm bảo sản phẩm an toàn để tiêu thụ. Sau ngày này, thực phẩm có thể không an toàn để ăn ngay cả khi trông có vẻ bình thường. Loại hạn này thường áp dụng cho các sản phẩm dễ hỏng như thịt tươi, hải sản, sữa, các sản phẩm từ sữa, và các thực phẩm đóng gói sẵn có thời hạn sử dụng ngắn.

"Sử dụng tốt nhất trước ngày" (Best-before date): Ngày này chỉ ra thời điểm mà chất lượng của sản phẩm (hương vị, kết cấu, dinh dưỡng) sẽ đạt mức tốt nhất. Sau ngày này, sản phẩm vẫn có thể an toàn để ăn nếu được bảo quản đúng cách, nhưng chất lượng có thể giảm sút. Loại hạn này thường áp dụng cho các sản phẩm khô, đóng hộp, đông lạnh, như ngũ cốc, mì ống, đồ hộp, bánh quy, v.v.

Việc nắm rõ sự khác biệt này là bước đầu tiên để bạn quyết định có nên mua thực phẩm sắp hết hạn sử dụng hay không.

Khi nào nên mua thực phẩm sắp hết hạn sử dụng?

Mua thực phẩm sắp hết hạn có thể là lựa chọn thông minh và tiết kiệm nếu bạn áp dụng trong các trường hợp:

- Thực phẩm có nhãn "Sử dụng tốt nhất trước ngày" (Best-before date), ví dụ như ngũ cốc, mì gói, bánh quy, đồ hộp, cà phê, trà, thực phẩm đông lạnh. Đây là nhóm sản phẩm an toàn nhất để mua khi sắp hết hạn sử dụng. Bạn có thể mua với số lượng hợp lý và sử dụng trong vài ngày hoặc vài tuần sau ngày "best-before" nếu sản phẩm vẫn được bảo quản tốt và không có dấu hiệu hư hỏng (mùi lạ, đổi màu, nấm mốc).

- Khi bạn có kế hoạch sử dụng ngay lập tức: Nếu bạn dự định chế biến và tiêu thụ sản phẩm trong vòng 24-48 giờ sau khi mua, việc mua thực phẩm có nhãn "Hạn sử dụng" sắp đến gần có thể chấp nhận được. Ví dụ: Thịt tươi, cá tươi, sữa chua, rau củ quả đã cắt sẵn. Bạn mua về và nấu ngay bữa tối đó.

- Để đông lạnh ngay sau khi mua: Với các loại thịt, cá tươi sắp hết hạn, bạn có thể mua về và cấp đông ngay lập tức. Việc cấp đông sẽ kéo dài thời gian bảo quản của sản phẩm thêm vài tuần. Tuy nhiên, chất lượng sau khi rã đông có thể không hoàn hảo như lúc tươi mới mua. Đây là một mẹo mua sắm tiết kiệm hiệu quả cho các gia đình.

- Sản phẩm có dấu hiệu bảo quản tốt: Kiểm tra kỹ bao bì, không rách, không phồng, không có vết ẩm ướt, không có dấu hiệu bị côn trùng xâm nhập. Đối với sản phẩm tươi, không có mùi lạ, màu sắc tự nhiên.

Có nên mua thực phẩm sắp hết hạn sử dụng hay không? Để quyết định, cần sự cân nhắc kỹ lưỡng và kiến thức nền tảng. (Ảnh: Freepik)

Hãy tin vào giác quan của bạn, nếu sản phẩm có mùi bất thường, màu sắc khác lạ hoặc kết cấu thay đổi, dù hạn sử dụng vẫn còn dài thì bạn cũng không nên mua.

Khi nào không nên mua thực phẩm sắp hết hạn sử dụng?

Có những trường hợp, việc tiết kiệm không nên đặt lên hàng đầu mà cần ưu tiên sức khỏe. Trong các trường hợp sau, bạn không nên mua thực phẩm sắp hết hạn sử dụng:

- Thực phẩm có nhãn "Hạn sử dụng" (Use-by date) và bạn không có ý định dùng ngay: Tuyệt đối không mua các sản phẩm này nếu bạn không chắc chắn sẽ sử dụng hết trước ngày hết hạn. Rủi ro ngộ độc thực phẩm là rất cao. Ví dụ: Thịt gia cầm tươi sống, hải sản tươi, thịt xay, các sản phẩm sữa tiệt trùng, thực phẩm tươi đóng gói.

- Bao bì sản phẩm bị hư hại: Bao bì bị rách, hở, phồng lên, hoặc có dấu hiệu rò rỉ là dấu hiệu cho thấy sản phẩm có thể đã bị vi khuẩn xâm nhập hoặc hư hỏng. Ví dụ: Hộp sữa bị phồng, túi thịt bị rách, hộp đồ hộp bị méo mó, rỉ sét.

- Thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng có thể nhận biết bằng mắt thường hoặc mùi: Dù là "best-before" hay "use-by", nếu sản phẩm có nấm mốc, đổi màu, mùi chua, hôi, hoặc kết cấu bất thường (ví dụ: sữa bị vón cục), hãy bỏ qua ngay lập tức.

Với các sản phẩm dành cho đối tượng nhạy cảm: Thực phẩm cho trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai hoặc người có hệ miễn dịch yếu nên luôn được mua với hạn sử dụng xa nhất có thể để đảm bảo an toàn tuyệt đối.