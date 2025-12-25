Truy tố cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Nam Khánh

(VTC News) -

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 100 bị can trong vụ án Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Công ty TNHH Nha khoa TSL, Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek cùng nhiều doanh nghiệp liên quan, với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

3 bị can giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu gồm: Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, sau là người sáng lập Công ty Avatek) và Nguyễn Hà Linh (cựu Phó Giám đốc Công ty TSL - Chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Công ty Avatek). Ba bị can này cùng bị truy tố về 2 tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

96 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty TSL, Công ty Avatek và các đơn vị trung gian, môi giới cũng bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác.

Riêng bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Vụ án được xác định có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, kéo dài trong nhiều năm, liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm nghiệm, thử nghiệm phục vụ công bố, tự công bố sản phẩm, là điều kiện bắt buộc để hàng hóa được lưu thông trên thị trường.

Cáo trạng xác định, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, vì mục đích thu hút khách hàng, tăng doanh thu và lợi nhuận, lãnh đạo Công ty TSL thống nhất chủ trương phát hành song song phiếu kết quả thử nghiệm thật và phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Phiếu giả được lập trong nhiều trường hợp không có mẫu kiểm nghiệm, có mẫu nhưng không tiến hành thử nghiệm, hoặc có thử nghiệm nhưng bị chỉnh sửa chỉ tiêu, làm sai lệch kết quả và thời gian phát hành theo yêu cầu của khách hàng.

Để thực hiện hành vi này, lãnh đạo Công ty TSL chỉ đạo nhiều bộ phận, từ kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh đến kỹ thuật và nhóm in ấn, phát hành phiếu. Các nhân viên được giao nhiệm vụ chào mời khách hàng với cam kết “trả kết quả nhanh”, “không cần gửi mẫu”, “điều chỉnh chỉ tiêu theo yêu cầu”, kèm theo mức chiết khấu cao.

Những phiếu kết quả thử nghiệm giả này sau đó được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm, xin cấp các chứng nhận như HACCP, VietGAP, hữu cơ… nhằm đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng, nông sản, thủy sản.

Theo cơ quan tố tụng, chỉ riêng Công ty TSL trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2025 đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thông qua hàng trăm đơn vị trung gian, môi giới. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lên tới hơn 117 tỷ đồng.

Sau khi rời Công ty TSL, Hồ Thị Thanh Phương tiếp tục mang mô hình, phương thức vi phạm sang Công ty Avatek, chỉ đạo phát hành hơn 102.000 phiếu thử nghiệm giả khác, thu lợi bất chính trên 83 tỷ đồng.

Không dừng lại ở hành vi giả mạo hồ sơ, để được cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và “tạo điều kiện thuận lợi” trong quá trình hoạt động, các bị can còn tổ chức đưa hối lộ, lợi dụng mối quan hệ cá nhân với người có chức vụ, quyền hạn.

Cáo trạng nêu rõ, thông qua Nguyễn Nam Khánh, các bị can chi hàng tỷ đồng để “đối ngoại”, tác động đến một số cá nhân trong các bộ, ngành liên quan nhằm xin cấp phép, né tránh thanh tra, kiểm tra.

Trong đó, số tiền Hồ Thị Thanh Phương đưa cho Khánh để thực hiện việc này là 3,38 tỷ đồng, nhưng chỉ một phần được Khánh sử dụng vào việc “bồi dưỡng” cho một số cá nhân tại các bộ, ngành; số còn lại bị Khánh chiếm đoạt để trục lợi cá nhân.

VKSND Tối cao đánh giá, hành vi của các bị can không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, an toàn thực phẩm, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng, làm méo mó môi trường kinh doanh, gây bức xúc trong dư luận xã hội.