Cựu Thư ký ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố 100 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Khoa học TSL, Công ty Khoa học công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội gồm: Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ và Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Điều tra xác định, bị can Hồ Thị Thanh Phương là Giám đốc điều hành các Công ty TSL và Công ty Avatek. Trong đó, TSL là doanh nghiệp có chức năng thử nghiệm, cấp phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ số vi sinh, độc tố, kim loại nặng, chỉ tiêu dinh dưỡng…với các mặt hàng thực phẩm (thịt, cá, trứng, sữa…), nông sản (rau, củ, quả), thủy sản, nước sinh hoạt, nước uống…

Còn Công ty Avatek có ngành nghề cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; nghiên cứu, kiểm tra an toàn thực phẩm…Đây là những nhiệm vụ được cơ quan quản lý Nhà nước giao cho doanh nghiệp thực hiện.

Đáng chú ý, Avatek là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án của Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Điều tra cáo buộc, từ 2023 - 2025, Hồ Thị Thanh Phương chỉ đạo nhân viên Công ty Avatek phát hành hơn 102.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho hơn 11.500 cá nhân, doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 84 tỷ đồng.

Công ty TSL cũng phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 cá nhân, doanh nghiệp và thu về hơn 117 tỷ đồng.

Trong vụ án, cơ quan điều tra cáo buộc nhóm lãnh đạo doanh nghiệp TSL, Avatek là Hồ Thị Thanh Phương, Đoàn Hữu Lượng, Nguyễn Hà Linh còn có hành vi Đưa hối lộ.

Cùng với đó, bị can Nguyễn Nam Khánh - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ); cựu Thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - có hành vi Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Kết luận điều tra thể hiện năm 2020, Công ty TSL được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đủ điều kiện Phòng thí nghiệm nhưng chưa được chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Hồ Thị Thanh Phương tự tìm hiểu và biết rằng việc cấp các quyết định trên là rất khó khăn, nếu không có mối quan hệ, không có người tác động, hỗ trợ thì sẽ phải chi từ 250 - 500 triệu đồng cho các cán bộ giải quyết hồ sơ.

Tháng 6/2020, Hồ Thị Thanh Phương làm quen Nguyễn Nam Khánh, khi đó là Chuyên viên Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, và biết Khánh có mối quen biết rộng, có thể giúp đỡ Công ty TSL trong việc xin các cơ quan chức năng quyết định chỉ định làm cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước; Xử lý các công việc khó khăn của Công ty TSL (thuế, thanh tra...)…

Do đó, Hồ Thị Thanh Phương đã trao đổi và được Đoàn Hữu Lượng, Chủ tịch HĐQT Công ty TSL, đồng ý để đi gặp, nhờ Nguyễn Nam Khánh giúp đỡ, thoả thuận số tiền đưa cho Khánh để đi quan hệ, đưa tiền cho các cán bộ tại các Bộ, ngành giải quyết hồ sơ xin cấp phép cho Công ty TSL.

Ban đầu, mỗi lần Khánh đi quan hệ, đối ngoại tiếp khách cho Công ty TSL ở Hà Nội, đều gửi hóa đơn về cho Công ty TSL thanh toán.

Đến năm 2021, Phương và Lượng thống nhất, thoả thuận với Khánh, hằng tháng, Công ty TSL chuyển cho Khánh số tiền 50 - 100 triệu đồng/tháng để chi phi đối ngoại, tiếp khách thay. Đối với những lần nộp hồ sơ đề nghị các Bộ, ngành cấp phép chỉ định kiểm nghiệm, Phương sẽ chuyển thêm từ 50 - 500 triệu đồng để Khánh đưa cho lãnh đạo, cán bộ giải quyết hồ sơ.

Tháng 3/2023, khi Hồ Thị Thanh Phương nghỉ làm việc tại Công ty TSL và thành lập Công ty Avatek, Phương thống nhất cho Nguyễn Hà Linh (vợ Nguyễn Nam Khánh) đứng tên sở hữu 9% cổ phần của Công ty Avatek để Khánh và Linh tiếp tục hỗ trợ Công ty Avatek được cấp phép, chỉ định thử nghiệm đối với các chỉ tiêu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản...

Thực hiện thoả thuận trên, từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2023, Hồ Thị Thanh Phương đã chuyển gần 4 tỷ đồng cho Khánh để đi tiếp khách và đưa tiền cho cán bộ các Bộ, ngành giải quyết hồ sơ để cấp phép chỉ định cho Công ty TSL và Công ty Avatek.

Ngoài ra, Hồ Thị Thanh Phương còn chuyển cho Khánh hơn 2 tỷ đồng, gồm 1 tỷ cá nhân Phương cho con của Khánh; 500 triệu Phương cho Khánh vay; 300 triệu để tư vấn, lập hồ sơ mở trung tâm hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ; 100 triệu Phương cho cá nhân Khánh; 100 triệu tiền Khánh mua thiết bị thở cho Phương; 6.868.686 đồng Phương “lì xì" cho Khánh dịp tết 2024.

Số tiền nhận từ Hồ Thị Thanh Phương, Nguyễn Nam Khánh không đi “quan hệ” hết mà lợi dụng sự thân thiết và uy tín cá nhân của mình để tác động tới cán bộ tại các Bộ, ngành có liên quan, giúp Công ty TSL và Avatek.

Một số lần Khánh chi cho các các cá nhân là cán bộ trực tiếp giải quyết hồ sơ cấp phép cho Công ty TSL, từ 10-50 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định, các cán bộ nhận tiền với ý nghĩa quà biếu trong lễ, Tết nhưng không có thỏa thuận, hứa hẹn; không vi phạm quy trình, quy định về thẩm định, cấp phép. Họ đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.