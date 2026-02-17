Đóng

Áp lực chuyện lì xì: Mừng tuổi đầu năm hay cho nhau bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Từ một phong tục mang lời cầu chúc sức khỏe cho người già, bình an cho trẻ nhỏ, lì xì dần biến tướng thành một 'cuộc đua' về tài chính và gánh nặng tâm lý.

Hồng Thắm
