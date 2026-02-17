+
Áp lực chuyện lì xì: Mừng tuổi đầu năm hay cho nhau bao nhiêu tiền?
(VTC News) -
Từ một phong tục mang lời cầu chúc sức khỏe cho người già, bình an cho trẻ nhỏ, lì xì dần biến tướng thành một 'cuộc đua' về tài chính và gánh nặng tâm lý.
Hồng Thắm
Tin mới
Áp lực chuyện lì xì: Mừng tuổi đầu năm hay cho nhau bao nhiêu tiền?
17:47 17/02/2026
VTC NEWS TV
Hơn 800 tài xế bị phạt nồng độ cồn chỉ trong buổi trưa ngày mùng 1 Tết
17:30 17/02/2026
Tin nóng
BMW X5 năm Ngọ: Nội thất thêu ngựa thần, giá từ 2,25 tỷ đồng
17:06 17/02/2026
Tin xe 247
Xử trí và phòng ngừa hóc dị vật ở trẻ dịp Tết
17:05 17/02/2026
Tin tức
Uống bia khai xuân, tài xế xe buýt ở Hà Nội bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn
16:43 17/02/2026
Bản tin 113
Khám phá đền Xã Tắc nơi địa đầu Tổ quốc
16:18 17/02/2026
Đời sống
Du học sinh Việt khắp thế giới đón Tết cổ truyền: Giữ nếp xuân giữa muôn phương
16:15 17/02/2026
Du học
Người giữ ‘Tết vó ngựa’ gần nửa thế kỷ ở Gò Thì Thùng tại Đắk Lắk
16:12 17/02/2026
Đời sống
Ông Trump tuyên bố sẽ gián tiếp tham gia đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran
16:02 17/02/2026
Thời sự quốc tế
Mâm cỗ Tết Nguyên đán ở các nước khác nhau thế nào?
16:00 17/02/2026
Gia đình
Diện mạo tuyến đường 13.900 tỷ đồng nối cao tốc ở TP.HCM sau 1 năm thi công
15:53 17/02/2026
Tin nóng
Tại sao mùng 1 quét ra mùng 3 quét vào?
15:35 17/02/2026
Gia đình
Gia Lai: Xe đầu kéo cháy rụi vào đêm giao thừa, nghi do tài xế thắp hương
14:40 17/02/2026
Phòng chống cháy nổ
Hơn 3 thập niên miệt mài 'gieo ánh sáng' cho bệnh nhân nghèo
14:24 17/02/2026
Tin tức
Cuộc sống mỹ nhân phim giờ vàng tuổi Ngọ: Độc thân, sang chảnh chuẩn 'phú bà'
14:20 17/02/2026
Sao Việt
Kiêng kỵ ngày Tết: Để an chứ không phải để sợ
14:00 17/02/2026
Chuyện bốn phương
Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ: 'Viết tiếp câu chuyện thành công'
13:58 17/02/2026
Chính trị
Lực lượng Công an Nhân dân đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
13:49 17/02/2026
Tin nóng
Khoảnh khắc sum vầy bên người thân của sao Việt ngày mùng 1 Tết
13:45 17/02/2026
Sao Việt
Biển người đổ về đền, chùa ở Hà Nội cầu an trong ngày đầu năm mới
13:31 17/02/2026
Đời sống
Người dân TP.HCM háo hức đến đường sách nhận lì xì và xin chữ đầu năm
13:16 17/02/2026
Chuyện bốn phương
Những mẫu máy tính lý tưởng giá dưới 7 triệu đồng
13:15 17/02/2026
Sản phẩm
Đi ô tô chúc Tết, đỗ xe thế nào để không bị phạt?
13:14 17/02/2026
Tư vấn
Việt Nam khẳng định trách nhiệm quốc tế tại Hội đồng Hòa bình về Gaza
13:08 17/02/2026
Thời sự quốc tế
CLB Công an Hà Nội mất hơn 1 tỷ đồng, bị xử thua 0-3 tại cúp C2 châu Á
13:04 17/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Kịch bản nào cho thị trường bất động sản 2026?
13:00 17/02/2026
Bất động sản
Chiều tối mùng 1 Tết không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa rét hai ngày
11:56 17/02/2026
Thời tiết
CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn mùng 1 Tết, nhiều tài xế bị xử phạt
11:52 17/02/2026
Tin nóng
Mục sở thị đại công trường thi công 7 cầu bắc qua sông Hồng
11:45 17/02/2026
Tin nóng
Lên Tây Nguyên ăn Tết cùng người Ê Đê
11:40 17/02/2026
Đời sống