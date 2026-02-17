Chiều tối mùng 1 Tết không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa rét hai ngày

(VTC News) -

Tin không khí lạnh mới nhất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu Đông Bắc Bắc Bộ. Bắc Bộ có mưa nhỏ cục bộ, nhiệt độ hiện phổ biến 19-22°C.

Dự báo trưa và chiều hôm nay 17/2 (mùng 1 Tết), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu Đông Bắc Bắc Bộ. Chiều tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Chiều tối và đêm mùng 1 Tết, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn xuống miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ 17/2 đến ngày 19/2 (mùng 1 đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét từ đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa dao động 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Từ chiều và đêm nay đến mùng 3 Tết, Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực này chuyển rét từ đêm mùng 1 đến mùng 3 với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19°C.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán mới nhất

Thời tiết Bắc Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ 17-19/2 (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết) Có mưa và mưa nhỏ rải rác, trong đó, khu Tây Bắc mưa vài nơi. Từ đêm 17/2 (đêm mùng 1 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Cao nhất 19-23°C, khu Tây Bắc mùng 1 Tết phổ biến 26-30°C, có nơi trên 30°C.

Thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 13°C. Từ 20-22/2 (mùng 4 đến mùng 6 Tết) Mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, vùng núi ngày 21-22/2 (mùng 5 và mùng 6 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét. Cao nhất 23-26°C, khu Tây Bắc có nơi trên 28°C.

Thấp nhất 17-21°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Thời tiết Hà Nội

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ 17-19/2 (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết) Có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ đêm mùng 1 Tết trời rét. Cao nhất 20-23°C.

Thấp nhất 17-19°C. Từ 20-22/2 (mùng 4 đến mùng 6 Tết) Mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét. Cao nhất 23-26°C.

Thấp nhất 18-21°C.

Thời tiết Thanh Hoá đến Huế

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ 17-20/2 (mùng 1 đến mùng 4 Tết) Có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, trong đó, Thanh Hóa từ đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết trời rét. Cao nhất phía Bắc 21-24°C; phía Nam 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Thấp nhất 18-22°C. Từ 21-22/2 (từ mùng 5 đến mùng 6 Tết) Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Cao nhất 24-27°C.

Thấp nhất 19-22°C.

Thời tiết duyên hải Nam Trung Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ ngày 17-22/2 (mùng 1 đến mùng 6 Tết) Ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi, phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) từ mùng 1 đến mùng 4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cao nhất phía Bắc 26-28°C; phía Nam 28-31°C.

Thấp nhất 21-25°C.

Thời tiết cao nguyên Trung Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ ngày 17-22/2 (mùng 1 đến mùng 6 Tết) Ít mưa, ngày trời nắng. Cao nhất 27-31°C, có nơi trên 31°C.

Thấp nhất 17-21°C, có nơi dưới 17°C.

Thời tiết Nam Bộ