Không khí đón năm mới Bính Ngọ ở các nước châu Á

Trung Quốc chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ bằng chương trình nhạc hội thường niên Xuân Vãn. Bên cạnh đó, người dân ở khắp các vùng miền và cộng đồng người Trung Quốc ở nước ngoài cũng tổ chức nhiều hoạt động khác. (Ảnh: CMG)