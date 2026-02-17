Không khí đón năm mới Bính Ngọ ở các nước châu Á

Trung Quốc chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ bằng chương trình nhạc hội thường niên Xuân Vãn. Bên cạnh đó, người dân ở khắp các vùng miền và cộng đồng người Trung Quốc ở nước ngoài cũng tổ chức nhiều hoạt động khác. (Ảnh: CMG)
Người Hong Kong, Trung Quốc đổ ra đường để chào đón năm mới với nhiều hoạt động diễn ra trên khắp các tuyến phố. (Ảnh: AP)
Tại Singapore, trước thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, đoàn nghệ sỹ biểu diễn vũ điệu rồng đèn LED có mặt tại khu Jewel Changi thuộc sân bay Changi để chuẩn bị cho màn biểu diễn chào năm Bính Ngọ. (Ảnh: Reuters)
Disneyland Thượng Hải (Trung Quốc) chào đón năm mới 2026 bằng màn trình diễn pháo hoa đầy ấn tượng. (Ảnh chụp màn hình)
Người dân Hàn Quốc mặc trang phục "Hanbok" truyền thống chụp ảnh kỷ niệm trước Tết Nguyên đán tại Cung điện Gyeongbok, cung điện hoàng gia chính thời Joseon. (Ảnh: AP)
Người dân ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đón Tết Nguyên đán ở Surakarta, tỉnh Trung Java - Indonesia. (Ảnh: Xinhua)
Nhóm nghệ sỹ người Hoa địa phương tập trung biểu diễn trong lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại sân vận động Thuwunna, Myanmar. (Ảnh AP)
Các nhà sư cầu nguyện vào đêm giao thừa tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). (Ảnh: AP)
Bangkok, Thái Lan cũng rộn ràng những sự kiện chào mừng tết Nguyên đán 2026. Người dân đổ râ đường từ sớm để lưu lại khoảnh khắc đặc biệt này. (Ảnh: Reuters)