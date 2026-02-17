Xe hybrid khuấy động thị trường đầu năm 2026

(VTC News) -

Nhiều mẫu xe mới gia nhập cuộc đua

Tâm điểm đầu năm là Honda CR-V e:HEV khi mẫu xe này chính thức chuyển từ nhập khẩu Thái Lan sang lắp ráp trong nước (CKD) và bổ sung thêm phiên bản mới.

Thay vì chỉ duy trì một biến thể hybrid như trước, Honda Việt Nam giới thiệu hai phiên bản CR-V e:HEV L và e:HEV RS.

Giá bán được điều chỉnh đáng chú ý: bản e:HEV L khởi điểm từ 1,17 tỷ đồng, trong khi bản cao cấp nhất e:HEV RS ở mức 1,250 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 9 triệu đồng so với bản nhập khẩu trước đây (1,259 tỷ đồng).

CR-V e:HEV mới được lắp ráp tại Việt Nam. (Ảnh: Hùng Cường)

Dù mức giảm không quá lớn, việc bổ sung bản e:HEV L giúp khách hàng dễ tiếp cận công nghệ hybrid của Honda hơn, khi khoảng cách giữa hai phiên bản lên tới 80 triệu đồng.

Bản lắp ráp trong nước còn ghi điểm với thay đổi đáng chú ý ở khoang lái: Cần số dạng nút bấm lần đầu xuất hiện trên CR-V tại Việt Nam, thay cho cần số cơ truyền thống. Riêng bản RS được bổ sung màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) - trang bị từng bị lược bỏ ở lô xe nhập trước đó. CR-V e:HEV tiếp tục sử dụng động cơ hybrid 2.0L, cho tổng công suất 204 mã lực.

Mẫu xe Omoda hybrid mới sẽ về đại lý ngay sau Tết. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Đầu tháng 2, Omoda & Jaecoo hé lộ mẫu C5 Super Hybrid, dự kiến mở bán tại Việt Nam từ tháng 4.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp mô-tơ điện. Bộ pin hybrid dung lượng 1,83 kWh - gần gấp đôi mức phổ biến khoảng 1 kWh trên nhiều mẫu hybrid hiện nay - được kỳ vọng cải thiện khả năng vận hành thuần điện ở tốc độ thấp và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Theo kế hoạch, trong năm 2026 có khoảng 10 mẫu xe mới của Omoda và Jaecoo ra mắt tại Việt Nam. Đồng thời, nhà máy Gel-O&J tại Tiền Hải (Hưng Yên) đang được xây dựng cũng có thể sản xuất xe xăng, hybrid và điện.

Thị trường tiếp đà tăng trưởng

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các hãng thành viên đã tiêu thụ tổng cộng 14.534 xe hybrid trong năm 2025, tăng 67,7% so với năm 2024.

Toyota có mức tăng trưởng doanh số xe hybrid ấn tượng. (Ảnh: TMV)

Toyota tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu phân khúc hybrid trong năm qua. Theo hãng, doanh số xe hybrid đạt 8.389 xe, tăng gần 57% so với năm 2024. Danh mục sản phẩm gồm 6 mẫu - 7 phiên bản trải rộng nhiều phân khúc. Sau 6 năm có mặt tại Việt Nam, tổng lượng xe hybrid của Toyota bán ra đã đạt 22.213 xe.

BYD - thương hiệu mới gia nhập thị trường Việt Nam chưa đầy hai năm - cũng nhanh chóng mở rộng danh mục sản phẩm. Đến nay, hãng có 10 mẫu xe tại Việt Nam, gồm 7 xe thuần điện và 3 mẫu sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid. Doanh số cộng dồn tiệm cận 5.000 xe, một kết quả được đánh giá tích cực đối với một thương hiệu mới.

BYD Sealion 6 với mức tiêu hao nhiên liệu 1,1 L/100 km. (Ảnh: BYD)

Tại Car Awards 2025, hạng mục "Công nghệ điện hóa của năm" đã được trao cho hệ thống EM-P Super Hybrid của Lynk & Co - một minh chứng rõ nét cho vai trò ngày càng quan trọng của công nghệ hybrid trong quá trình chuyển dịch sang xe điện hóa.

Xe hybrid hưởng lợi trong năm 2026

Bên cạnh yếu tố sản phẩm, chính sách thuế mới được xem là động lực quan trọng cho phân khúc hybrid trong năm nay.

Theo Nghị định 360/2025 có hiệu lực từ năm 2026, các mẫu hybrid tự sạc có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% tổng năng lượng, được giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt so với xe động cơ đốt trong cùng dung tích.

Tháng 2, mẫu Toyota Innova Cross HEV đã được điều chỉnh giá bán lẻ xuống còn 960 triệu đồng, giảm 45 triệu đồng Trước đó, các mẫu hybrid khác của Toyota như Camry, Yaris Cross, Corolla Cross, Alphard cũng giảm giá từ 37 đến 200 triệu đồng. Riêng một số phiên bản như Corolla Altis Hybrid hay Camry HEV MID chưa được điều chỉnh do tạm ngưng nguồn cung.

Phiên bản Hybrid thường xuyên chiếm tới 35 - 40% tổng lượng xe bán ra của Innova Cross. (Ảnh: TMV)

Việc giá bán hạ nhiệt nhờ ưu đãi thuế, kết hợp với xu hướng tiêu dùng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải, đang tạo nền tảng để xe hybrid bước vào giai đoạn tăng trưởng mới cùng với phương tiện xanh như xe điện.

Năm 2026 vì thế được kỳ vọng sẽ là năm bản lề, khi công nghệ lai xăng - điện không còn là lựa chọn thử nghiệm, mà dần trở thành dòng sản phẩm chủ lực trong chiến lược của nhiều hãng xe tại Việt Nam.