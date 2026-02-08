Honda CR-V hybrid 2026 chốt giá bán từ 1,17 tỷ đồng

(VTC News) -

Thay vì duy trì duy nhất một phiên bản nhập khẩu, Honda Việt Nam vừa tung ra thị trường hai phiên bản CR-V hybrid lắp ráp nội địa (CKD) gồm e:HEV L và e:HEV RS.

Mức giá mới của CR-V hybrid gây chú ý khi khởi điểm chỉ từ 1,17 tỷ đồng cho bản L. Riêng bản cao cấp nhất RS có giá 1,25 tỷ đồng, rẻ hơn khoảng 9 triệu đồng so với bản nhập khẩu Thái Lan trước đây.

Phiên bản CR-V e:HEV L có giá dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.

Dù mức giảm không quá sâu, việc có thêm bản e:HEV L giúp khách Việt dễ dàng tiếp cận công nghệ hybrid của Honda hơn khi mức chênh lệch giữa hai biến thể lên tới 80 triệu đồng.

Phiên bản Giá bán bản nhập khẩu Giá bán bản lắp ráp mới Honda CR-V e:HEV RS 1.259.000.000 1.250.000.000 Honda CR-V e:HEV L Không kinh doanh 1.170.000.000

Điểm đáng chú ý nhất trên bản lắp ráp chính là sự xuất hiện của cần số dạng nút bấm. Đây là trang bị lần đầu tiên xuất hiện trên dòng CR-V tại Việt Nam, thay thế cho cần số cơ truyền thống trên bản nhập Thái.

Thay đổi này không chỉ giúp khoang lái trông hiện đại, gọn gàng hơn mà còn là tính năng thường chỉ thấy trên các dòng xe ở phân khúc cao hơn.

Cần số dạng nút bấm giúp không gian sang trọng và rộng rãi hơn.

Ngoài ra, bản RS lắp ráp còn được bổ sung màn hình hiển thị kính lái (HUD), một lựa chọn từng bị lược bỏ trên lô xe nhập trước đó khiến nhiều người dùng nuối tiếc. Các trang bị cốt lõi như hệ thống an toàn Honda Sensing, camera 360 độ hay dàn loa Bose vẫn được giữ nguyên.

Về vận hành, xe vẫn dùng động cơ hybrid 2.0L cho tổng công suất 204 mã lực. Lợi thế lớn nhất của mẫu xe này là mức tiêu hao nhiên liệu cực thấp, chỉ khoảng 3,4 l/100 km khi di chuyển trong đô thị, con số khiến các đối thủ thuần xăng như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson phải dè chừng.

Với việc chuyển sang lắp ráp và bổ sung thêm bản giá rẻ, Honda CR-V e:HEV đang thể hiện rõ tham vọng mở rộng thị phần xe xanh, đồng thời tận dụng các ưu đãi về lệ phí trước bạ cho xe sản xuất trong nước (nếu có) để tạo lợi thế cạnh tranh trước các dòng xe SUV Hàn - Nhật đang bám đuổi quyết liệt.