Ca sĩ Hà Nhi tậu Lynk & Co 08 EM-P bản cao nhất giá hơn 1,3 tỷ đồng

(VTC News) -

Video ca sĩ Hà Nhi khoe xe mới trên trang Facebook.

Những hình ảnh được chia sẻ trên fanpage của ca sĩ Hà Nhi và fanpage chính thức của Lynk & Co Việt Nam cho thấy nữ ca sĩ nhận bàn giao mẫu SUV hybrid Lynk & Co 08 EM-P.

Chiếc xe nữ ca sĩ sở hữu là bản Halo - phiên bản cao cấp nhất, có giá niêm yết 1,389 tỷ đồng. Trước đó, cô từng đồng hành cùng thương hiệu trong một số hoạt động trải nghiệm sản phẩm.

Ca sĩ Hà Nhi chọn xe hybrid là phương tiện di chuyển mới. (Ảnh: Lynk & Co Việt Nam)

Việc Hà Nhi trở thành chủ nhân của Lynk & Co 08 EM-P diễn ra không lâu sau khi mẫu xe giành "cú đúp" tại Car Awards 2025, gồm danh hiệu "Ô tô của năm phân khúc SUV gầm cao cỡ D" và "Công nghệ điện hóa của năm cho hệ truyền động EM-P Super Hybrid".

Phân khúc D-SUV trong năm 2025 được đánh giá có mức cạnh tranh cao với 8 mẫu xe đề cử. Theo đánh giá từ ban tổ chức, Lynk & Co 08 EM-P nổi bật nhờ định hướng công nghệ và hệ truyền động hybrid hiệu suất cao.

Tại Việt Nam, Lynk & Co 08 EM-P được phân phối hai phiên bản: Pro (1,299 tỷ đồng) và Halo (1,389 tỷ đồng). Bản Halo có thêm các trang bị như đèn LED Matrix, tay nắm cửa ẩn, cửa không viền, ghế da Nappa tích hợp sưởi và massage.

Giọng ca "Chưa quên người yêu cũ" chọn phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe với nhiều tính năng hiện đại. (Ảnh: Lynk & Co Việt Nam)

Mẫu SUV này từng xác lập kỷ lục Guinness với quãng đường di chuyển 1.813 km chỉ trong một lần sạc và đổ đầy nhiên liệu.

Xe sử dụng hệ truyền động EM-P Super Hybrid gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp hai mô-tơ điện và hộp số hybrid 3 cấp 3DHT Evo, cho tổng công suất 345 mã lực, mô-men xoắn 580 Nm, tăng tốc 0 - 100 km/h trong 6,75 giây.

Bộ pin NCM dung lượng 39,6 kWh kết hợp bình nhiên liệu 60 lít, hỗ trợ sạc nhanh DC 85 kW (30-80% trong khoảng 28 phút) và tính năng V2L 3,3 kW cấp điện cho thiết bị bên ngoài.

Lynk & Co 08 EM-P thuộc phân khúc D-SUV với chiều dài 4.820 mm, trục cơ sở 2.848 mm, trang bị màn hình trung tâm 15,4 inch độ phân giải 2.5K, hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa và 25 tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Mẫu xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao Euro NCAP.