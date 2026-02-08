Đóng

Nhà máy ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam tăng tốc, lộ diện mẫu xe sắp xuất xưởng

(VTC News) -

Omoda & Jaecoo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy tại Hưng Yên, phát đi tín hiệu đầu tư dài hạn và cam kết mạnh mẽ với thị trường ô tô Việt Nam.

Mạnh Hùng
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới