Ford Ranger chiếm hơn 70% thị phần: Người Việt chuộng bán tải một cầu

(VTC News) -

Theo VAMA, thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 ghi nhận con số ấn tượng với hơn 27.000 xe bán tải được bàn giao đến tay khách hàng. Trong đó, sự thống trị tuyệt đối của Ford Ranger với hơn 70% thị phần không chỉ cho thấy sức hút của dòng xe mà còn phản ánh sự phân hóa sâu sắc trong tư duy lựa chọn hệ dẫn động.

Ford Ranger là mẫu xe bán tải đứng đầu doanh số nhiều năm qua tại thị trường Việt Nam.

Hệ dẫn động hai cầu

Thực tế kỹ thuật cho thấy, xe dẫn động hai cầu bán thời gian (4WD) không phải lúc nào cũng vận hành ở chế độ bốn bánh.

Lợi thế lớn nhất của hệ thống này là sự linh hoạt, chạy cầu sau trên đường nhựa để êm ái và chỉ sử dụng cầu trước khi đối mặt với địa hình phức tạp.

Với sự hỗ trợ của hộp số phụ và khóa vi sai, xe 4x4 trở thành một chuyên gia thực thụ khi đi công trường, leo dốc bùn lầy hay lội suối.

Đối với nhóm khách hàng có ngân sách dư dả, việc lựa chọn bản hai cầu không chỉ là mua một hệ dẫn động, mà là mua sự an tâm cho mọi hành trình, giúp họ tự tin khám phá những cung đường tự tin hơn.

Toyota Hilux thử thách vượt điều kiện địa hình phức tạp. (Ảnh: Hùng Cường)

Ngoài thế mạnh vượt địa hình, hệ dẫn động hai cầu còn phát huy giá trị an toàn trong những điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Khi di chuyển trên đường đèo dốc liên tục hoặc mặt đường trơn trượt do mưa bão, khả năng phân bổ lực kéo đồng đều giúp chiếc xe bám đường tốt hơn, hạn chế tối đa tình trạng văng đuôi (oversteer) thường thấy trên các dòng xe dẫn động cầu sau có trọng lượng phân bổ không đều.

Đây chính là yếu tố then chốt khiến những người ưu tiên trải nghiệm an toàn tuyệt đối sẵn sàng chi thêm hàng trăm triệu đồng để sở hữu phiên bản cao cấp nhất.

Thế mạnh của bản một cầu

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế thị trường, các phiên bản một cầu (4x2) lại là nhân tố chủ lực cho các hãng xe tại Việt Nam. Những dòng xe như Ranger XLS hay Mitsubishi Triton bản thấp chiếm tỉ trọng doanh số rất lớn.

Lý do nằm ở tính thực dụng tối đa. 90% người mua bán tải hiện nay sử dụng xe như một chiếc SUV gầm cao để đi lại hằng ngày, đưa đón trẻ nhỏ và thi thoảng chở hàng nhẹ.

Trong môi trường đô thị bằng phẳng, hệ dẫn động hai cầu gần như không có cơ hội tận dụng tối đa sức mạnh, vô tình biến những chi tiết cơ khí đắt tiền dưới gầm xe trở nên thừa thãi.

Sự trỗi dậy của các dòng bán tải một cầu còn đến từ chiến lược thay đổi trang bị của các nhà sản xuất. Trong năm qua, khoảng cách về tiện nghi giữa bản 4x2 và 4x4 đã bị rút ngắn phần nào.

Bản một cầu ở nhiều dòng xe vẫn có khối động cơ mạnh mẽ. (Ảnh: Hùng Cường)

Những công nghệ an toàn chủ động, màn hình giải trí lớn, ghế da hay hệ thống đèn LED thông minh giờ đây đã xuất hiện phổ biến trên các bản một cầu.

Khi tính thoải mái bên trong cabin không còn khác biệt, người tiêu dùng bắt đầu tính toán thực tế hơn. Việc tiết kiệm được từ 100 đến 150 triệu đồng chi phí đầu tư ban đầu giúp chủ xe có thêm nguồn lực để cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích hoặc tối ưu hóa chi phí vận hành doanh nghiệp.

Một yếu tố khác ít được nhắc đến nhưng lại rất quan trọng đối với dân kỹ thuật là chi phí bảo trì. Xe hai cầu với cấu tạo phức tạp hơn sẽ đòi hỏi quy trình bảo dưỡng khắt khe hơn đối với cầu trước, hộp số phụ và các trục truyền động bổ sung.

Ngược lại, xe một cầu với kết cấu đơn giản không chỉ giúp chủ xe nhẹ gánh về chi phí sửa chữa dài hạn mà còn mang lại sự an tâm về độ bền bỉ, ít hỏng vặt khi sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt thường xuyên.