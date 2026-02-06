VinFast VF 3 - 'Kèo thơm' cho gia đình trẻ lần đầu mua xe trước Tết

(VTC News) -

Xe đô thị không chỉ để “đi chợ”

Anh Trần Đăng Chính Trí - chủ kênh AutoVietnam, là một trong những người đã chứng minh “VinFast VF 3 không chỉ để đi phố” khi thực hiện chuyến đi từ Hà Nội về quê tại Lâm Thao (Phú Thọ) dịp đầu năm 2026.

“Với cự ly 70 – 100 km, hoàn toàn có thể đi lại một cách thoải mái bằng VF 3”, anh chia sẻ.

Theo anh Trí, với khả năng di chuyển lên tới 215 km sau một lần sạc đầy, VF 3 thừa sức “cân” đẹp các cung đường liên tỉnh. Trên cao tốc, anh Trí đánh giá VF 3 vận hành ổn định ở tốc độ khoảng 80 km/h. Anh cũng không băn khoăn tới việc hết pin giữa đường nhờ hệ thống trạm sạc dày đặc. Ngay cả ở các khu vực xa xôi như Lâm Thao, Phú Thọ cũng có tới khoảng 10 điểm sạc với công suất đa dạng từ 60 kW đến 120 kW.

“Chỉ cần tranh thủ 10 - 15 phút nghỉ ngơi, mua thêm đồ ăn là xe đã đủ pin để chạy thoải mái tiếp”, chủ nhân chiếc VF 3 nói về sự tiện lợi của việc nạp năng lượng trên đường dài.

Dù được thiết kế với kích thước nhỏ gọn để dễ dàng luồn lách trong phố, song, VF 3 lại gây bất ngờ về độ thoáng đãng của không gian nội thất. Đối với các gia đình trẻ gồm hai người lớn và một trẻ nhỏ, VF 3 đáp ứng cực tốt không gian ngồi.

“Khi về quê, ông bà cho rau cỏ, thịt, gạo mang xuống Hà Nội, anh em cứ gập hàng ghế thứ hai xuống rồi sắp xếp khoa học một chút là đáp ứng tốt, thoải mái”, anh Trí bật mí cách biến chiếc mini SUV thành “kho chứa đồ di động” trong các chuyến đi xa.

Bên trong khoang lái, dù thiết kế theo hướng tối giản nhưng VF 3 vẫn đảm bảo những tiện nghi cần thiết cho nhu cầu người dùng hiện đại. Ngoài kết nối Bluetooth, phiên bản nâng cấp mới nhất của VF 3 mới đây đã hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto cả trên hai phiên bản Eco và Plus, mang lại trải nghiệm công nghệ mượt mà.

Độ ổn định của VF 3 cũng đã được chứng minh trên thực tế. Sở hữu cả xe ở phân khúc cao hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn “xách” VF 3 của vợ lên phố đi café, anh Hoàng Cao Minh (Hà Nội) đánh giá đây là một mẫu xe cực kỳ “lành”, với độ ổn định cao.

Cũng theo anh Minh, VF 3 mang lại một luồng cảm xúc rất đặc biệt ngay từ khi ra mắt - đó là một “mẫu xe chơi”. Thiết kế vuông vức, đậm chất SUV của VF 3 như một “tờ giấy trắng” mời gọi các chủ xe thỏa sức sáng tạo để khẳng định cái tôi và gu thẩm mỹ riêng.

Chiếc xe tràn ngập “giá trị gia tăng” về hậu mãi

Qua thời gian trải nghiệm, điểm “ăn tiền” nhất của VF 3 anh Trí chỉ ra là chi phí vận hành siêu rẻ, thậm chí gần như bằng “0”. Trong chuyến đi Phú Thọ, anh chỉ mất duy nhất tiền cầu đường, còn chi phí nhiên liệu là 0 đồng nhờ ưu đãi sạc pin miễn phí của VinFast, kéo dài đến 30/6/2027.

“Xe điện hiện tại là tiết kiệm và tối ưu nhất”, anh Trí khẳng định.

Đặc biệt, trong những tuần cuối trước Tết, VinFast đang mang tới cơ hội tốt chưa từng có để nhà nhà đều có thể sở hữu ô tô. Cụ thể, với chương trình ưu đãi “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hãng hỗ trợ trực tiếp 6% cho khách hàng mua VF 3, trừ thẳng vào giá bán. Người mua xe tới ngày 10/2 và đăng ký tại Hà Nội/TP.HCM còn được tặng thêm 6 triệu đồng vào tài khoản VinClub.

Không những thế, VinFast còn bảo lãnh cho khách hàng tham gia chương trình “Mua xe 0 đồng” cùng các ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín, với lãi suất hấp dẫn. Điều này đồng nghĩa ngay cả khi chưa có sẵn tiền, người mua vẫn có thể sở hữu ô tô phục vụ nhu cầu đi lại an toàn và tiện lợi của gia đình. Chủ xe VF 3 cũng có thể lựa chọn được hỗ trợ lãi suất chỉ 7%/năm trong 3 năm (thay thế ưu đãi 6% giá niêm yết), giúp tối ưu chi phí phải trả hàng tháng để không ảnh hưởng đến sinh hoạt chung.

Đáng chú ý, dù là mẫu xe có mức giá dễ tiếp cận bậc nhất trên thị trường, nhưng VF 3 đang đi kèm loạt đặc quyền hậu mãi “có một không hai” trên thị trường. Ở mức giá chỉ hơn 300 triệu đồng, VF 3 được bảo hành tới 7 năm/160.000 km cho xe và 8 năm cho pin. Chủ xe có thể đặt giao nhận xe tại nhà khi làm dịch vụ, được cho mượn xe/pin trường hợp sửa động cơ/pin, được cam kết cung cấp phụ tùng trong vòng 24 giờ…

“Đây là điểm hay nhất của VinFast. Mua một chiếc xe là ‘bước chân’ vào hệ sinh thái dịch vụ toàn diện mà hiếm hãng xe nào có thể làm được. Chính những ‘giá trị gia tăng’ này là yếu tố giữ chân người dùng, bên cạnh chất lượng sản phẩm”, anh Đức Hoàng, một người vừa sở hữu VF 3, cho biết.

Không chỉ sở hữu ngoại hình trendy, khả năng luồn lách “đỉnh chóp”, VF 3 còn là mẫu xe đi kèm nhiều giá trị vượt tầm về dịch vụ. Đặc biệt, loạt ưu đãi cận Tết Nguyên đán từ VinFast đang đưa VF 3 trở thành cái tên đứng đầu danh sách “phải chốt đơn” với các gia đình thu nhập trung bình hoặc người trẻ mua xe lần đầu.