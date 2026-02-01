Pháo hoa rực sáng trên bầu trời cả nước, người dân xúc động đón năm mới Bính Ngọ 2026

Tại TP.HCM, tối 16/2, từ rất sớm, hàng nghìn người dân đổ về khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng và các tuyến đường trung tâm để chờ đón thời khắc giao thừa. Không khí háo hức, rộn ràng lan tỏa khắp các ngả đường, dòng người mỗi lúc một đông, tạo nên khung cảnh sôi động giữa lòng thành phố.