Chen chân mua đào, quất xả giá 'cắt lỗ' chiều 29 Tết ở Hà Nội

Chị Thảo, đến từ Thường Tín, cũng đang cùng người thân tất bật thu dọn, vận chuyển số đào còn lại về vườn. Chia sẻ với phóng viên, chị cho biết vườn nhà năm nay có hơn 800 gốc đào, chị cùng mẹ chia nhau bán tại Gia Lâm và phố Đền Lừ. Việc kinh doanh ế ẩm nhiều ngày nên tổng doanh thu chỉ hơn 15 triệu đồng, vừa đủ chi phí thuê điểm bán. “Thời tiết năm nay khắc nghiệt với người bán đào, hoa nở quá nhanh. Có tuần tôi ngồi bán cả ngày cũng chỉ được 2–3 cây”, chị Thảo nói.