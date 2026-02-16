Đóng

Chen chân mua đào, quất xả giá 'cắt lỗ' chiều 29 Tết ở Hà Nội

Chiều 29 Tết ở Hà Nội, tiểu thương đồng loạt giảm giá cây, hoa cảnh để dọn hàng về nhà, thu hút những người dân muốn tranh thủ mua đào, quất giá rẻ chơi Tết.

Chiều 16/2 (tức 29 Tết), tại nhiều tuyến phố như Tố Hữu, Lạc Long Quân, Đền Lừ..., tiểu thương đồng loạt “xả hàng”, giảm giá sâu nhiều loại cây cảnh như đào, quất, hoa lan, nhất chi mai, mai vàng để dọn dẹp về nhà. Một số người bán còn chặt bỏ cành đào nở rộ sớm do thời tiết nắng nóng, trong khi giá bán liên tục bị ép xuống thấp.

Nhập hơn 1.000 cành đào rừng để bày bán dịp Tết, anh Hùng – người kinh doanh cây cảnh trên phố Đền Lừ – cho biết: "Suốt cả mùa Tết, chúng tôi chỉ bán được hơn 300 cành, còn khoảng 700 cành chưa tiêu thụ. Thời tiết nắng nóng khiến đào nở gần hết, nên tôi đành thu dọn để về quê sớm”.   

Quầy hàng của anh Hùng đang được tháo dỡ, thu dọn. 

Chị Thảo, đến từ Thường Tín, cũng đang cùng người thân tất bật thu dọn, vận chuyển số đào còn lại về vườn. Chia sẻ với phóng viên, chị cho biết vườn nhà năm nay có hơn 800 gốc đào, chị cùng mẹ chia nhau bán tại Gia Lâm và phố Đền Lừ. Việc kinh doanh ế ẩm nhiều ngày nên tổng doanh thu chỉ hơn 15 triệu đồng, vừa đủ chi phí thuê điểm bán. “Thời tiết năm nay khắc nghiệt với người bán đào, hoa nở quá nhanh. Có tuần tôi ngồi bán cả ngày cũng chỉ được 2–3 cây”, chị Thảo nói.   

Vừa cắt bỏ những cành đào đã nở hết hoa, ông Toàn vừa cho biết, hàng của ông hiện đã bán gần hết. Tuy nhiên, do giá giảm sâu nên lợi nhuận thu về không đáng kể.   

Thời tiết dịp Tết này nắng ấm khiến nhiều cây đào nở rộ sớm. “Một số cây hoa đã nở hết nhưng vẫn chưa bán được, chúng tôi phải cắt bỏ cành để mang về vườn chăm lại, chờ năm sau bán tiếp”, ông Toàn chia sẻ.   

Một tiểu thương cho biết, dịp Tết năm nay chị nhập hơn 300 chậu quất để bán, đến chiều 29 Tết vẫn còn hơn 20 chậu. “Tôi liên tục hạ giá từ 300.000 đồng xuống 200.000 đồng, rồi còn 100.000 đồng/chậu. Có người trả 50.000 đồng tôi cũng bán nốt để thu dọn về sớm”, người này chia sẻ.   

Nhiều chậu nhất chi mai nở bung, chỉ còn lại nụ tàn, buộc tiểu thương phải chặt bỏ.   

Một số người dân tranh thủ nhặt lại những cành đào còn nhiều nụ bị tiểu thương bỏ lại.   

Tranh thủ lúc tiểu thương đồng loạt giảm giá, xả hàng, nhiều người dân cũng tranh thủ gác lại công việc để sắm cây cảnh chơi Tết với mức giá vừa túi tiền.   

Chọn được một cành đào ưng ý, anh Hoàn cho biết do bận công việc nên chưa có thời gian sắm Tết cho gia đình. “Hôm nay tranh thủ ra mua một cành đào cắm phòng khách. Mua thời điểm này giá hợp lý, nhưng cũng phải chọn kỹ vì thời tiết nóng khiến đào nở sớm”, anh Hoàn chia sẻ.

Những cành đào nhỏ có giá từ 30.000–40.000 đồng thu hút khách hàng muốn trưng đào trên bàn thờ gia tiên dịp Tết.   

Nhiều người tỏ ra hài lòng với những chậu cây cảnh mua được với giá giảm sâu vào chiều 29 Tết.   

Trên tuyến đường Lạc Long Quân, nhiều tiểu thương dọn hàng từ sớm, bỏ lại những cành đào ngổn ngang. Công nhân vệ sinh môi trường khẩn trương thu gom, trả lại sự sạch sẽ cho tuyến phố. 

Tại đường Tố Hữu, nhiều quầy bán đào rừng bỏ lại hàng trăm cành đào trên vỉa hè, lòng đường, gây nhếch nhác và cản trở giao thông. 

“Năm nay buôn bán khó khăn, thời tiết lại nắng nóng sớm khiến người bán đào càng thêm vất vả. Nhìn những đống đào lớn bị vứt bỏ thành từng bãi, tôi thấy rất xót xa”, anh Quang Hưng (người dân phường Hà Đông) chia sẻ.   

Nhặt nhạnh từng cành đào còn nụ, người đàn ông cho biết: “Trên đường về nhà, thấy nhiều cành đào bị vứt thành từng đống, tôi tranh thủ chọn những cành còn nụ mang về cắm chơi Tết, vừa có hoa lại đỡ lãng phí”.   

Minh Đức
