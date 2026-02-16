Hết hàng sớm, chợ hoa Tết TP.HCM không còn cảnh đập bỏ hoa

Một số khách hàng cho biết, dù nhà đã sớm sắm đủ hoa cảnh trưng Tết, họ vẫn ra chợ hoa ngày 29 Tết để tham quan, tận hưởng không khí xuân và ủng hộ người bán để họ có thêm chi phí về quê sum họp gia đình.