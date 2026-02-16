Hết hàng sớm, chợ hoa Tết TP.HCM không còn cảnh đập bỏ hoa

Sáng 29 Tết, nhiều chợ hoa tại TP.HCM ghi nhận cảnh hết hàng sớm ở hàng loạt lô bán. Không còn hình ảnh hoa bị đập bỏ, chất đống chờ xe rác như những năm trước, thay vào đó là cảnh tiểu thương tất bật thu dọn, gương mặt nhẹ nhõm vì bán được hàng.
Từ sáng sớm, tại công viên Gia Định và dọc hai bên vỉa hè đường Hoàng Minh Giám (phường Hạnh Thông), những chậu hoa cuối cùng được người dân ghé mua. Đến khoảng 11h, nhiều lô đã trống trơn, chỉ còn lác đác vài chậu được xếp gọn một góc chờ khách.
Càng về trưa, nhiều gian cây cảnh càng hạ giá sâu để “xả hàng”, bán nốt những chậu còn lại.
Không khí nhộn nhịp trở lại khi người dân tranh thủ ghé mua trong những giờ cuối trước thời điểm tiểu thương thu dọn, trả mặt bằng.
Một số khách hàng cho biết, dù nhà đã sớm sắm đủ hoa cảnh trưng Tết, họ vẫn ra chợ hoa ngày 29 Tết để tham quan, tận hưởng không khí xuân và ủng hộ người bán để họ có thêm chi phí về quê sum họp gia đình.
Ông Nguyễn Văn Minh (ngụ phường Hạnh Thông) cho biết, gia đình mua mai từ trước 27 Tết. Tuy nhiên, sáng 29 Tết, ông vẫn cùng vợ ra công viên Gia Định dạo chợ hoa lần cuối.
“Thấy một số tiểu thương còn tồn khá nhiều cây, giá lại giảm sâu nên tôi mua thêm vài chậu hoa nhỏ đặt trước cửa nhà cho rực rỡ. Mua thêm cũng coi như góp chút ủng hộ để họ sớm dọn hàng, kịp về quê đón giao thừa với gia đình”, ông Minh nói.
Các nhà vườn tranh thủ bán nốt số ít hoa còn lại để sớm thu dọn mặt bằng.
Anh Nguyễn Văn Tuyên (42 tuổi, quê Tiền Giang) cho biết anh chỉ còn một chậu mai giá 400.000 đồng và hai chậu hoa giấy giá 800.000 đồng.
“Khách chốt nhanh thì tôi dọn về luôn”, anh Tuyên nói.
Theo anh, năm nay hoa hết sớm vì nhà vườn để giá thấp ngay từ đầu, chỉ cộng thêm chi phí vận chuyển rồi bán: “Cây đẹp, giá vừa túi tiền nên bán nhanh. Nhiều người mua xong đã về quê hết rồi”.
Không chỉ tại công viên Gia Định, ở chợ hoa công viên 23 Tháng 9, nhiều lô hoa cảnh đã trống trơn, đặc biệt khu bán đào gần như không còn cây đẹp.
Số ít tiểu thương còn lại gom hoa ra sát lề đường để bán nhanh với mức giảm hơn phân nửa so với hôm trước.
Tại chợ hoa ở công viên Làng Hoa (phường Thông Tây Hội, TP.HCM), không khí xả hàng cũng diễn ra sôi động. Nhiều tiểu thương treo biển giảm giá lớn để bán nốt số cây còn lại. Mai nhỏ trước đó bán khoảng 300.000 đồng/chậu, nay hạ xuống chỉ còn 50.000 đồng/chậu.
Các chậu quất từng có giá 500.000 - 600.000 đồng nay được bán đồng giá 200.000 đồng.
Dù giảm giá mạnh vào giờ chót, nhưng nhìn chung năm nay tình trạng “đại hạ giá” không còn diễn ra dày đặc như trước. Nhiều tiểu thương đã bán gần hết hàng từ sớm nên lượng cây phải xả sâu không nhiều.
Trưa 29 Tết, tại công viên Gia Định và công viên 23 Tháng 9, công nhân vệ sinh môi trường đã bắt đầu thu gom rác, quét dọn các khu vực đã hoàn tất buôn bán. Do hoa bán hết sớm, không còn cảnh chất đống hoa ế, công việc dọn dẹp nhẹ hơn nhiều so với mọi năm.
Một công nhân môi trường chia sẻ, năm nay lượng rác chủ yếu là bao bì, dây buộc, chậu vỡ nhỏ.