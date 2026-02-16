Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 và Bắc Bộ phủ

(VTC News) -

Tối 16/2 (29 Tết), trước thời khắc giao thừa thiêng liêng, Chủ tịch nước Lương Cường tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 - Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch và tại trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước ở Bắc Bộ phủ (số 2 Lê Thạch, Hà Nội).

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Việt Cường)

Tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - nơi Bác Hồ sống và làm việc những ngày cuối cùng trước khi đi xa, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ xúc động tưởng nhớ vị lãnh tụ kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước mà còn góp phần cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường tham quan di tích Nhà 67. (Ảnh: Việt Cường)

Cách đây tròn 57 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần cuối cùng đọc lời chúc mừng năm mới, gửi gắm trọn vẹn tình cảm yêu thương của Người đến toàn Đảng và toàn dân.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hình ảnh Bác vẫn lắng đọng trong tâm trí mỗi người, luôn hiện diện và tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta trên những chặng đường phát triển.

Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Lương Cường nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; thực hiện khát vọng phát triển, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước ở số 2 Lê Thạch. (Ảnh: Việt Cường)

Bắc Bộ Phủ và quần thể các công trình tại số 2 Lê Thạch là không gian lịch sử thiêng liêng của dân tộc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chính phủ lâm thời làm việc trong những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nơi đây đã trở thành biểu tượng của chính quyền cách mạng, nhà nước độc lập, tự chủ, chính danh, khát vọng tự do, hòa bình và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước và gia đình; mong muốn tập thể cơ quan tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.