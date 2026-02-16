Khánh Hòa tăng tốc chuyển đổi du lịch xanh

(VTC News) -

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, năm 2025, tỉnh đón khoảng 16,4 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt, khách nội địa khoảng 10,6 triệu lượt.

Tổng thu từ hoạt động du lịch ước tính đạt 66,7 nghìn tỷ đồng, tăng gần 16,4% so với năm 2024. Những con số cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và đà tăng trưởng ổn định của ngành du lịch địa phương.

Khách du lịch tại khu sinh thái Làng nhỏ Láng nhớt. (Ảnh: Naturelife)

Thị trường Hàn Quốc tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực và dẫn đầu trong cơ cấu khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa. Kết quả này đến từ định hướng phát triển theo mô hình du lịch xanh, hiện đại, phù hợp xu thế tiêu dùng mới của du khách toàn cầu, nơi yếu tố bền vững, trải nghiệm bản địa và trách nhiệm môi trường ngày càng được đề cao.

Cùng với việc mở rộng thị trường, Khánh Hòa tập trung hạn chế rác thải nhựa dùng một lần; thúc đẩy các cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nước; đồng thời lồng ghép giá trị văn hóa bản địa vào sản phẩm du lịch nhằm gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tiến trình phát triển du lịch xanh trên địa bàn vẫn chưa đồng đều, số lượng doanh nghiệp tham gia còn hạn chế. Trước yêu cầu cấp thiết, cuối năm 2025, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch phát triển du lịch xanh và bền vững đến năm 2030 với những mục tiêu cụ thể.

Theo đó, đến năm 2030, 80% điểm đến và cơ sở kinh doanh du lịch được dán nhãn du lịch xanh; 80% cơ sở phát sinh từ 10m³ nước thải/ngày trở lên phải có hệ thống xử lý đạt quy chuẩn môi trường; 80% đơn vị cam kết không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; 95% cơ sở đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo; đồng thời hình thành 4 tuyến du lịch kết nối các điểm đến xanh trên toàn tỉnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đã phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh của tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

Lãnh đạo Sở cho biết nhiều khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang - Khánh Hòa đã chủ động chuyển đổi theo hướng xanh và mong muốn được công nhận đạt chuẩn, song việc cấp chứng nhận chưa thể triển khai do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa ban hành bộ tiêu chí thống nhất ở cấp quốc gia.

Vì vậy, việc xây dựng bộ tiêu chuẩn du lịch xanh cấp tỉnh được xem là giải pháp cần thiết và kịp thời. Bộ tiêu chuẩn sẽ giúp doanh nghiệp tự rà soát, điều chỉnh hoạt động theo định hướng phát triển bền vững; đồng thời tạo cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý nhà nước giám sát, đánh giá và khuyến khích các mô hình thân thiện môi trường.

Quan trọng hơn, đây là công cụ để nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện hình ảnh doanh nghiệp và từng bước xây dựng Khánh Hòa trở thành điểm đến du lịch bền vững, có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Đại diện Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa nhận định, du lịch xanh không còn là lựa chọn mang tính xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để ngành du lịch phát triển dài hạn.

Nếu thiếu bộ tiêu chí cụ thể, doanh nghiệp sẽ lúng túng trong quá trình chuyển đổi, còn địa phương khó có cơ sở để công nhận và quảng bá các điểm đến đạt chuẩn xanh.

Khu du lịch sinh thái Làng nhỏ Láng nhớt. (Ảnh: Mytour)

Lãnh đạo UBND tỉnh cho biết sẽ sớm ban hành bộ tiêu chuẩn du lịch xanh, đồng thời triển khai đề án "Chuyển đổi xanh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030" với mục tiêu xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, đáng sống và đáng đầu tư; trong đó du lịch xanh được xác định là một trong bảy lĩnh vực trọng tâm.

Sau khi bộ tiêu chuẩn được ban hành, tỉnh tổ chức dán nhãn xanh cho các cơ sở và điểm đến; rà soát, lựa chọn danh mục sản phẩm du lịch tiềm năng để đầu tư phát triển thành sản phẩm xanh; kết nối các khu, điểm du lịch xanh hình thành tour chuyên đề.

Ngành du lịch kế hoạch đẩy mạnh chiến lược định vị thương hiệu “Du lịch xanh Khánh Hòa”, tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, du khách và doanh nghiệp; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến quảng bá trong và ngoài nước.

Bước sang năm 2026, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách, trong đó có 6,3 triệu lượt khách quốc tế và 12,5 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu du lịch phấn đấu đạt 77.000 tỷ đồng.

Để đạt được chỉ tiêu này, địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình xanh, khuyến khích đầu tư hạ tầng thân thiện môi trường và đẩy mạnh tuyên truyền về du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên.