Vietlott 17/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/2/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 17/2. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 17/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 17/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 17/2 - Xổ số Power 6/55 17/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/2/2026 - Vietlott Power 6/55 17/2

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 14/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 14/2/2026

- Vietlott 12/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 12/2/2026

- Vietlott 10/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 10/2/2026

- Vietlott 7/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 7/2/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là dòng xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được nhiều người yêu thích nhờ cách chơi dễ hiểu và khả năng trúng Jackpot cộng dồn giá trị lớn.

- Các kỳ quay số được tổ chức định kỳ vào lúc 18h00 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, bảo đảm tính công khai, minh bạch và chịu sự giám sát chặt chẽ.

- Trong trường hợp có thay đổi lịch quay, thông báo sẽ được đăng tải kịp thời trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé, giúp người chơi thuận tiện theo dõi và cập nhật.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ được chấp nhận lĩnh giải trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, vé trúng sẽ hết hiệu lực thanh toán.

- Khi đến nhận thưởng, người chơi cần xuất trình vé trúng còn nguyên vẹn, không rách nát, không chắp nối, không tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời thực hiện thủ tục tại điểm giao dịch hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền.

- Để đảm bảo quá trình đối soát dữ liệu chính xác và thuận lợi, người trúng thưởng nên chờ khoảng 60 phút sau khi kết thúc quay số rồi mới tiến hành dò vé và làm thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể đến trụ sở, văn phòng đại diện của Vietlott hoặc các điểm bán vé được ủy quyền để thực hiện thủ tục lĩnh thưởng. Sau khi vé trúng được xác nhận hợp lệ, giải thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, với thời gian xử lý không quá 5 ngày làm việc.

- Trường hợp xuất hiện khiếu nại, tranh chấp hoặc cần thêm thời gian để kiểm tra, xác minh tính hợp lệ của vé, việc chi trả sẽ được tạm dừng và chỉ tiến hành sau khi có kết luận chính thức, nhằm bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 được trao cho vé khớp toàn bộ 6 số, với giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ quay nếu chưa xác định được người trúng thưởng.

- Jackpot 2 dành cho vé trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt, có mức thưởng ban đầu 3 tỷ đồng, đồng thời cũng được tích lũy liên tục cho đến khi có vé trúng hợp lệ.

- Ngoài hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có các giải thưởng phụ gồm: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Giá mỗi vé Power 6/55 là 10.000 đồng. Nếu một vé thỏa mãn nhiều hạng giải, người chơi chỉ được nhận giải có giá trị cao nhất. Trường hợp có nhiều vé cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 17/2/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.