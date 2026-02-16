Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ

Khắp nơi ở Trung Quốc, người dân đang rộn ràng với những lễ hội sôi động đón chào Tết Nguyên đán.
Trẻ em chơi đùa trên quảng trường ở huyện Kinh Ninh, tỉnh Cam Túc, vùng tây bắc Trung Quốc.
Người phụ nữ mua sắm đồ trang trí Tết tại huyện Vũ Trị, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.
Ảnh chụp từ máy bay không người lái ghi lại màn trình diễn pháo hoa sắt nóng chảy trong lễ hội đèn lồng ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.
Du khách trên thuyền ở Huyền Ân, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, ảnh chụp từ máy bay không người lái.
Người dân sắm Tết tại một khu chợ ở Khai Phong, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.
Mua sắm đồ trang trí Tết Nguyên đán tại một khu chợ thành phố Đinh Tây, tỉnh Cam Túc.
Các nghệ sỹ biểu diễn màn trình diễn pháo hoa sắt nóng chảy tại An Dương, tỉnh Hà Nam.
Người dân chụp ảnh trong một chợ hoa ở quận Yuexiu, Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.
Chợ hoa ở quận Yuexiu, Quảng Châu.
Mọi người mua hoa tại chợ.
Người dân tham quan chợ hoa.
Cảnh cầu nguyện trước Tết Nguyên đán trong một ngôi chùa ở khu phố người Hoa, Bangkok, Thái Lan, ngày 16/2. (Ảnh: Reuters)
Một gia đình Thái Lan dâng lễ vật và bày tỏ lòng kính trọng đối với tổ tiên tại khu hỏa táng một ngôi chùa ở Bangkok ngày 16/2. (Ảnh: Reuters)
Đồ cúng của một gia đình.
Vàng mã mô phỏng các đồ dùng hàng ngày.
Một nghệ sỹ hóa trang thành thần Tài chuẩn bị ném "tiền vàng" cho khán giả trong màn múa lân vào một ngày trước Tết Nguyên đán tại sân bay Jewel Changi, Singapore.
Đông đảo người dân xem màn trình diễn tại Singapore.
Người dân nhặt "tiền vàng" mà người trình diễn tung ra.
Người dân cầu nguyện trước thềm năm mới ở Đài Loan, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)
Tượng ngựa được trang trí lộng lẫy tại chùa Đông Long vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Đông Cương, huyện Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc.
Người dân ở Đài Loan trang trí nhà cửa.
Cầu nguyện trước thềm năm mới.
Người dân tham gia lễ hội Tết Nguyên đán tại trung tâm thành phố Saint Petersburg, Nga, ngày 15/2.
Lễ hội mừng năm mới ở Kolkata, Ấn Độ.
Lễ hội ở Vương quốc Anh.
Lễ hội múa lân trên nước mừng năm mới ở Indonesia.