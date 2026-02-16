Tết hồi sinh của bác sĩ trẻ từng kiệt sức bên máy lọc máu

(VTC News) -

Những ngày đầu năm 2026, tại ngôi nhà nhỏ ở bản Nhang Thắm, xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An, bác sĩ Sầm Thành Tài (sinh năm 1993, dân tộc Thái) - người từng nằm thoi thóp bên chiếc máy lọc máu - nay có thể tự đi lại, mang theo hy vọng mới về sự sống, gia đình và công việc mà anh chưa bao giờ rời bỏ trong tâm trí.

Ngày 10/1/2026, ca ghép thận cho bác sĩ Tài được thực hiện thành công. Nguồn thận đến từ người hiến 25 tuổi bị tai nạn giao thông không qua khỏi, được chẩn đoán chết não. Với gia đình người hiến, đó là quyết định đầy đau đớn nhưng nhân văn, còn với bác sĩ Tài, đó là cơ hội tái sinh mà anh từng nghĩ rất mong manh.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của anh tiến triển tốt, chức năng thận ổn định, không ghi nhận biến chứng nặng. Hiện anh đã được xuất viện, theo dõi ngoại trú và tuân thủ phác đồ điều trị lâu dài.

Trong niềm vui hồi phục, anh chia sẻ ước mong giản dị nhưng cháy bỏng, đó là sớm khỏe lại để được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, trở về với công việc chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng cao – nơi anh đã gửi trọn tuổi trẻ và tâm huyết.

“Có những khoảnh khắc tôi tưởng mình không kịp nhìn con lớn lên”, bác sĩ Tài chia sẻ. Anh hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của một quả thận khỏe mạnh. Anh từng chứng kiến nhiều bệnh nhân sống lay lắt nhờ lọc máu, từng tư vấn cho họ về ghép thận như cánh cửa duy nhất để trở lại đời sống bình thường. Đến khi chính mình trở thành người bệnh, mọi kiến thức y khoa bỗng trở nên quá đỗi tàn nhẫn.

Trước đó, cuối tháng 7/2025, bác sĩ Tài được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Vài tháng liền, anh thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt, sụt cân, nhưng vẫn nghĩ chỉ là hệ quả của những ngày làm việc quá sức. Ở tuyến y tế cơ sở miền núi, bác sĩ trẻ hiếm khi có khái niệm nghỉ ngơi.

Đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, anh gần như không có ngày nghỉ, cùng đồng nghiệp truy vết, lấy mẫu, điều trị, tuyên truyền phòng dịch tại từng thôn bản. Khi cầm kết quả xét nghiệm trong tay, anh hiểu cuộc đời mình rẽ sang một hướng khác.

Bác sĩ Tài và vợ đều là nhân viên y tế công tác ở vùng núi cao của Nghệ An.

Sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học Y khoa Vinh năm 2019, bác sĩ Sầm Thành Tài từng từ chối nhiều cơ hội ở thành phố để trở về quê hương công tác. Anh là một trong số ít bác sĩ trẻ tham gia chương trình thu hút nhân tài về cơ sở, lựa chọn làm việc tại Trung tâm Y tế Quỳ Hợp rồi các trạm y tế xã Châu Lộc, Nghĩa Xuân – nơi đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện y tế còn nhiều thiếu thốn. Từ chỗ mỗi tháng chỉ khoảng 90 lượt khám, con số nhanh chóng tăng lên hơn 230 nhờ sự tận tụy, gần gũi của anh.

Không chỉ khám chữa bệnh, bác sĩ Tài còn đến từng bản làng để tuyên truyền phòng bệnh, vận động người dân từ bỏ thói quen dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc. “Có người ốm là anh Tài có mặt, không kể ngày đêm hay mưa gió”, chị Lương Thị Phương Bích – vợ anh – từng nói. Chính sự hết mình đó cũng khiến anh bỏ quên những tín hiệu cảnh báo của cơ thể.

Anh là bác sĩ trẻ, tài năng và tâm huyết.

Khi bệnh trở nặng, gia đình nhỏ của bác sĩ Tài rơi vào khủng hoảng. Thu nhập của hai vợ chồng chủ yếu dựa vào lương công chức y tế, mọi khoản tiết kiệm đều dành cho con và cha mẹ hai bên. Thời điểm đó, chị Bích vừa sinh con thứ hai được hai tháng, tay bồng con thơ, lòng nặng trĩu lo âu khi chồng phải lọc máu ba buổi mỗi tuần, chờ đợi cơ hội ghép thận với chi phí lên tới hơn một tỷ đồng.

Sự chung tay của đồng nghiệp, cộng đồng và đặc biệt là nghĩa cử hiến tạng giúp phép màu xảy ra. Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, bác sĩ Tài là người có chuyên môn, giàu y đức, luôn được đồng nghiệp và người dân tin yêu. Ca ghép thận thành công không chỉ cứu sống một bác sĩ trẻ, mà còn giữ lại một nguồn lực quý giá cho y tế cơ sở miền núi.

Tết này, lần đầu tiên sau nhiều tháng, bác sĩ Tài có thể đón xuân mà không gắn mình với chiếc máy lọc máu. Đó là mùa xuân của sự hồi sinh, của tiếng cười trẻ thơ trong căn nhà nhỏ nơi bản Nhang Thắm, của niềm hy vọng được khoác lại áo blouse trắng. Khi sức khỏe cho phép, anh dự định sớm quay trở lại công việc, tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho người dân Nghệ An – con đường anh đã chọn từ những ngày đầu ra trường và chưa bao giờ muốn rời xa.