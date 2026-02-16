XSMB 16/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 16/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 16/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 16/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 16/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc mở thưởng do Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc do Đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) quay số XSMB.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc mở thưởng do Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc Đài Thái Bình (XSTB) thực hiện.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) gồm 6 đài tham gia quay thưởng, mỗi ngày trong tuần chỉ có một đài duy nhất thực hiện mở thưởng. Lịch quay được sắp xếp cố định theo ngày: Thứ Hai Hà Nội, Thứ Ba Quảng Ninh, Thứ Tư Bắc Ninh, Thứ Năm Hà Nội, Thứ Sáu Hải Phòng, Thứ Bảy Nam Định và Chủ Nhật Thái Bình.

- Vào đúng ngày được phân công, đài quay sẽ phát hành vé số và phân phối rộng khắp các tỉnh, thành khu vực miền Bắc. Mỗi đài chỉ được phép phát hành vé trong ngày mở thưởng của mình, không phát hành trước hoặc kéo dài sang ngày khác.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi có thể trực tiếp đến đơn vị xổ số phát hành vé để thực hiện thủ tục lĩnh thưởng. Vé trúng phải còn nguyên vẹn, không rách nát, không tẩy xóa hay chỉnh sửa và cần đổi thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hành; nếu quá thời gian này, vé sẽ không còn giá trị nhận giải.

- Với các giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần giá trị giải thưởng theo quy định hiện hành.

