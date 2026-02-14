XSMB 14/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 14/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 14/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 14/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 14/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 12/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 12/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 11/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 11/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 11/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 11/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 11/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 10/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 10/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 10/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 10/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 10/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 9/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 9/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 9/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 9/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng do Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ được do Đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được quay số XSMB.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng do Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ được Đài Thái Bình (XSTB) thực hiện.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Nhằm giúp người chơi theo dõi kết quả xổ số ba miền một cách thuận tiện và liên tục, Nhà nước đã quy định cụ thể khung giờ quay thưởng cho từng khu vực như sau:

- Xổ số miền Nam: Quay sớm nhất trong ngày, diễn ra khoảng từ 16h15 đến 16h35.

- Xổ số miền Trung: Bắt đầu quay từ 17h15 đến 17h35, kết quả các giải được công bố ngay sau khi quay xong để người chơi dễ theo dõi.

- Xổ số miền Bắc: Quay muộn nhất, từ 18h15 đến 18h35, cũng là khung giờ được nhiều người quan tâm nhất trong ngày.

Lưu ý: Vé số thuộc đài nào thì chỉ đối chiếu kết quả của đài đó. Không dùng dãy số của vé miền Trung hoặc miền Nam để tra kết quả xổ số miền Bắc, tránh nhầm lẫn.

Tránh làm rách vé, nhòe mực tờ vé XSMB

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, người chơi cần lưu ý bảo quản vé số thật cẩn thận. Vé trúng thưởng chỉ được công nhận khi còn nguyên vẹn, không rách, không nhòe mực hay có dấu hiệu tẩy xóa thông tin.

- Nếu vé bị hư hỏng hoặc không đúng quy định về hình thức, dù trúng thưởng vẫn có thể không được thanh toán. Do đó, sau khi mua vé, bạn nên cất giữ kỹ lưỡng cho đến ngày công bố kết quả để đảm bảo quyền lợi của mình.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.