XSMB 9/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 9/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 9/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 9/2/2026

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 7/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 7/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 7/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 6/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 6/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 6/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 5/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 5/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 5/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 5/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 4/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 4/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 4/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 4/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) được mở thưởng từ Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) được Đài Bắc Ninh (XSBN) thực hiện quay số.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) được tiếp tục quay thưởng Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay số do Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) được tổ chức quay thưởng Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) được Đài Thái Bình (XSTB) đảm nhiệm quay số.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay thưởng hằng ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương vào lúc 18h15. Đây là khung giờ quen thuộc để người chơi theo dõi kết quả nhanh và chính xác.

- Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể nhận KQXSMB qua tin nhắn gửi đến tổng đài. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh chi phí theo quy định của nhà mạng.

- Nếu muốn theo dõi kết quả miễn phí mà vẫn đảm bảo độ tin cậy, bạn có thể truy cập website vtcnews.vn. Trang web này cập nhật KQXSMB hằng ngày đầy đủ, nhanh chóng và hoàn toàn không mất phí.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để đủ điều kiện nhận tiền thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng giải cần đảm bảo các tiêu chí sau:

- Vé do đơn vị hợp pháp phát hành: Vé phải được Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành, các thông tin in trên vé rõ ràng, không mờ nhòe hay sai lệch.

- Kết quả trùng khớp: Các con số dự thưởng trên vé phải khớp với một trong những hạng giải của kỳ quay XSMB tương ứng.

- Tình trạng vé còn nguyên: Vé phải nguyên khổ, nguyên hình, không bị rách, tẩy xóa, chỉnh sửa hoặc có dấu hiệu can thiệp.

- Lĩnh thưởng đúng thời gian quy định: Người trúng cần làm thủ tục nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng, quá hạn sẽ không được chi trả.

- Không có tranh chấp phát sinh: Vé trúng không nằm trong diện khiếu nại hoặc tranh chấp; mọi vấn đề pháp lý phải được giải quyết trước khi tiến hành thanh toán tiền thưởng.

