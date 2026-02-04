XSMB 4/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 4/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 4/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 4/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 4/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 2/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 2/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 1/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 1/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 1/2/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 1/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 31/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 31/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 31/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 31/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 31/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 30/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 30/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 30/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 30/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 30/1/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc được quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc mở thưởng do Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc được Đài Bắc Ninh (XSBN) thực hiện quay số.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) được tiếp tục quay thưởng Xổ số miền Bắc.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc được quay số do Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) được tổ chức quay thưởng Xổ số miền Bắc.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc được Đài Thái Bình (XSTB) đảm nhiệm quay số.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi cần đến trực tiếp công ty xổ số phát hành vé để nhận giải. Vé số phải còn nguyên vẹn, không rách nát, không tẩy xóa hay chắp vá và còn trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng; quá thời hạn này vé sẽ không còn giá trị.

- Trường hợp trúng giải có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người nhận thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên tổng giá trị giải thưởng theo quy định hiện hành.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Để người chơi dễ dàng theo dõi kết quả xổ số trên cả ba miền, Nhà nước đã quy định rõ thời gian quay thưởng cho từng khu vực trong ngày.

- Xổ số miền Nam là khu vực tiến hành quay sớm nhất, thường diễn ra từ 16h15 đến 16h35 hằng ngày.

- Tiếp theo, xổ số miền Trung bắt đầu quay vào khung giờ 17h15–17h35. Ngay sau khi kết thúc quay, kết quả sẽ được công bố để người chơi tiện tra cứu.

- Cuối ngày là xổ số miền Bắc, được tổ chức quay từ 18h15 đến 18h35, cũng là khung giờ thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người chơi.

Lưu ý: Vé số của đài nào chỉ được dùng để dò kết quả của đúng đài đó. Không nên đối chiếu chéo giữa các miền để tránh nhầm lẫn và sai sót.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.