XSMB 2/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 2/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 2/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 2/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 2/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 31/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 31/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 31/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 31/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 31/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 30/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 30/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 30/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 30/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 30/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 29/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 29/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 29/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 29/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 29/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 28/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 28/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 28/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 28/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 28/1/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ mở thưởng do Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ được Đài Bắc Ninh (XSBN) thực hiện quay số.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ được tiếp tục quay thưởng XSMB.

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được quay số do Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ được tổ chức quay thưởng XSMB.

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được Đài Thái Bình (XSTB) đảm nhiệm quay số.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị:

- Vé số còn nguyên vẹn, không bị rách hay hư hỏng

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực

Việc xuất trình đầy đủ các giấy tờ này giúp xác minh danh tính và quyền nhận thưởng hợp pháp, đồng thời đảm bảo quá trình chi trả diễn ra an toàn, minh bạch và hạn chế rủi ro gian lận.

Tránh làm rách vé, nhòe mực vé XSMB

- Khi chơi xổ số miền Bắc, việc giữ gìn tấm vé rất quan trọng. Vé trúng thưởng cần nguyên vẹn, không rách, nhòe mực hay tẩy xóa bất kỳ thông tin nào.

- Nếu vé bị hư hỏng hoặc không đúng hình thức quy định, bạn có thể mất quyền nhận thưởng dù đã trúng. Do đó, hãy bảo quản vé cẩn thận từ lúc mua đến khi có kết quả để đảm bảo quyền lợi của mình.

