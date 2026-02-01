XSMB 1/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 1/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 1/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 1/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 1/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 30/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 30/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 30/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 30/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 30/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 29/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 29/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 29/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 29/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 29/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 28/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 28/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 28/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 28/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 28/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 27/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 27/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 27/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 27/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 27/1/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay thưởng bởi Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ mở thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ do Đài Bắc Ninh (XSBN) thực hiện quay số.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ tiếp tục quay thưởng XSMB.

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được quay số tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ tổ chức quay thưởng XSMB.

- Chủ Nhật: XSMB sẽ do Đài Thái Bình (XSTB) đảm nhiệm quay số.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi đến nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách nát

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực

Việc xuất trình đầy đủ các giấy tờ trên giúp xác minh chính xác danh tính và quyền nhận thưởng hợp pháp, đồng thời đảm bảo quá trình chi trả diễn ra minh bạch, an toàn, hạn chế rủi ro gian lận.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng thưởng XSMB phải làm thủ tục lĩnh giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng in trên vé. Quá thời gian này, vé trúng sẽ hết hiệu lực và không được thanh toán. Do đó, người chơi nên kiểm tra kỹ thời hạn và chủ động nhận thưởng đúng quy định để bảo đảm quyền lợi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.