XSMB 6/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 6/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 6/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 6/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 6/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 6/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 4/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 4/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 4/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 4/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 3/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 3/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 3/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 3/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 2/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 2/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 1/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 1/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 1/2/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 1/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng từ Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) do Đài Bắc Ninh (XSBN) thực hiện quay số.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) tiếp tục quay thưởng Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay số do Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức quay thưởng Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) do Đài Thái Bình (XSTB) đảm nhiệm quay số.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng XSMB có thể lĩnh giải tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé trúng. Nhận thưởng qua đại lý thường nhanh gọn, thuận tiện.

- Tuy nhiên, khi đổi thưởng tại đại lý, người trúng sẽ phải chi trả một khoản phí dịch vụ. Mức phí phổ biến dao động khoảng 0,5%–1% giá trị giải thưởng, tùy từng khu vực và đại lý.

- Trường hợp đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc, người chơi sẽ nhận đủ số tiền trúng sau khi khấu trừ thuế theo quy định và không mất thêm bất kỳ khoản phí đổi thưởng nào, đảm bảo tối đa quyền lợi.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Hiện nay, xổ số miền Bắc có 6 đài cùng tham gia mở thưởng, mỗi ngày chỉ một đài chịu trách nhiệm quay số. Lịch cụ thể gồm: Thứ Hai, Thứ Năm Hà Nội; Thứ Ba Quảng Ninh; Thứ Tư Bắc Ninh; Thứ Sáu Hải Phòng; Thứ Bảy Nam Định; Chủ Nhật Thái Bình.

- Đến ngày được phân công, đài quay số sẽ tổ chức phát hành và phân phối vé số trong khu vực miền Bắc. Vé chỉ có giá trị trong đúng ngày quay của đài đó và không được bán cho các kỳ mở thưởng khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.