XSMB 5/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 5/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 5/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 5/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 5/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 3/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 3/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 3/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 3/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 2/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 2/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 1/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 1/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 1/2/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 1/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 31/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 31/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 31/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 31/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 31/1/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc mở thưởng từ Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc do Đài Bắc Ninh (XSBN) thực hiện quay số.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) tiếp tục quay thưởng Xổ số miền Bắc.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc quay số do Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức quay thưởng Xổ số miền Bắc.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc do Đài Thái Bình (XSTB) đảm nhiệm quay số.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi cần trực tiếp đến công ty xổ số đã phát hành tấm vé để làm thủ tục nhận giải. Vé trúng thưởng phải còn nguyên trạng, không bị rách, tẩy xóa, chắp vá và phải được xuất trình trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quay thưởng; nếu quá thời gian này, vé sẽ không còn hiệu lực nhận thưởng.

- Đối với các giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với mức 10% trên tổng số tiền trúng thưởng theo quy định hiện hành.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) hiện có 6 đài tham gia quay số, trong đó mỗi ngày chỉ một đài được phân công tổ chức mở thưởng. Cụ thể: Thứ Hai và Thứ Năm do Hà Nội đảm nhiệm, Thứ Ba là Quảng Ninh, Thứ Tư Bắc Ninh, Thứ Sáu Hải Phòng, Thứ Bảy Nam Định và Chủ Nhật Thái Bình.

- Vào đúng ngày quay thưởng, đài được phân công sẽ tiến hành phát hành và phân phối vé số trên khắp các tỉnh, thành khu vực miền Bắc. Mỗi đài chỉ được phép phát hành vé trong ngày mình phụ trách quay số, không được bán sang các ngày khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.