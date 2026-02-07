XSMB 7/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 7/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 7/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 7/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 7/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 5/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 5/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 5/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 5/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 4/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 4/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 4/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 4/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 3/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 3/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 3/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 3/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 2/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 2/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mở thưởng từ Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ do Đài Bắc Ninh (XSBN) thực hiện quay số.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ tiếp tục quay thưởng Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay số do Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ tổ chức quay thưởng Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ do Đài Thái Bình (XSTB) đảm nhiệm quay số.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng XSMB có thể nhận tiền tại các đại lý vé số gần nơi cư trú hoặc trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé trúng. Nhận qua đại lý thường nhanh chóng, tiện lợi.

- Dù vậy, khi đổi thưởng tại đại lý, người trúng cần trả phí dịch vụ, mức thu phổ biến khoảng 0,5%–1% giá trị giải thưởng, tùy khu vực và từng đại lý.

- Nếu đến lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc, người chơi sẽ nhận đủ tiền sau khi trừ thuế theo quy định, không phát sinh thêm phí, đảm bảo quyền lợi cao nhất.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé XSMB trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn được chấp nhận trả thưởng.

- Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc thực hiện chi trả giải thưởng trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ, đồng thời luôn ưu tiên xử lý sớm nhất có thể.

- Quy trình trả thưởng của XSMB được triển khai chặt chẽ, minh bạch và nhanh gọn, giúp người trúng thưởng nhận tiền thuận tiện, chính xác, không phát sinh chậm trễ hay phiền hà.

