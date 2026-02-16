Những dấu ấn khó quên của Hội chợ Mùa Xuân 2026

(VTC News) -

Kết thúc 12 ngày hoạt động sôi nổi, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 khép lại với kết quả rực rỡ: hơn nửa triệu lượt khách tham quan, mua sắm, doanh thu tất cả các gian hàng đều đạt như mong đợi.

Sự kiện đã chứng minh hiệu quả của mô hình "Expo - Education - Entertainment", đồng thời tiếp tục khẳng định năng lực vận hành tầm cỡ quốc tế của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Hội chợ Mùa Xuân thu hút hơn nửa triệu lượt khách tham quan trong 12 ngày hoạt động

Những "ngôi sao" mới của ngành bán lẻ

Sau 12 ngày tham gia Hội chợ Mùa xuân, ước tính các đơn vị thu về từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng mỗi ngày. Khoảng 75% đơn vị tham gia đạt mức tăng trưởng vượt bậc trong 2 ngày cuối tuần, tiêu biểu là các địa phương như Hà Nội, Sơn La, Lào Cai, Cà Mau,…

Trong đó, từ số liệu từ Ban tổ chức, Sơn La đã bất ngờ vươn lên trở thành địa phương có doanh thu cao nhất trong nhóm các gian hàng tỉnh thành. Các sản phẩm chủ lực như dâu tây Mộc Châu, cam, bưởi và các loại thịt gác bếp của tỉnh này liên tục trong tình trạng "cháy hàng". Có những ngày cao điểm, doanh thu các gian hàng đạt tiền tỷ chỉ trong vài giờ mở cửa.

Khách quốc tế tham quan phân khu trưng bày địa phương

Nếu như trước kia, hội chợ chủ yếu là nơi tiêu thụ các mặt hàng tiêu dùng nhanh, giá rẻ, thì năm nay, tại Hội chợ Mùa Xuân, các giao dịch giá trị lớn đã chiếm sóng.

Đơn cử như tại khu vực đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, gian hàng của Công ty Gỗ quý Tài Anh đã trở thành tâm điểm chú ý khi trưng bày những tấm phản gỗ Cẩm Lai nghìn năm tuổi với mức giá lên tới 1,5 tỷ đồng. Ông Bùi Văn, đại diện doanh nghiệp này cho biết, việc mang những sản phẩm giá trị cao đến hội chợ không chỉ để trưng bày mà thực tế đã ghi nhận những đơn đặt hàng chốt ngay tại chỗ.

Nhóm khách nhí tham quan Hội chợ Mùa Xuân và thưởng thức ẩm thực tại khu Food Court.

Không khí mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân liên tục được hâm nóng bởi các chiến lược kích cầu thông minh từ chính các doanh nghiệp tham gia. Tiêu biểu tại Hall 5, thương hiệu cà phê và chocolate Miss EDE đã tạo nên một “cơn sốt” khi quyết định phục vụ miễn phí 2.000 ly chocolate nóng và cà phê đặc sản Đắk Lắk mỗi ngày.

Ông Hoàng Danh Hữu, nhà sáng lập thương hiệu chia sẻ: chiến lược "cho đi để nhận lại" này đã giúp gian hàng chật kín khách trải nghiệm. Không ít khách người sau khi nếm thử đã không ngần ngại rút hầu bao mua những set quà Tết giá trị cao để biếu tặng.

Sức hút từ mô hình giải trí mang đậm bản sắc văn hóa

Để thu hút và giữ chân được hơn nửa triệu lượt khách, VEC đã áp dụng triệt để yếu tố Giải trí (Entertainment) theo một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt. Sân khấu tạp kỹ ồn ào được thay bằng không gian văn hoá đậm đà bản sắc vùng miền và tinh hoa quốc tế.

Không gian này được mở rộng cả về thời gian, khi Ban tổ chức quyết định mở cửa Hội chợ đến 22h00 trong các ngày cuối tuần. Quyết định này ngay lập tức phát huy tác dụng khi lượng khách đổ về tham gia các trải nghiệm sau 19h00 tăng đột biến.

Khách quốc tế chăm chú xem các tiết mục biểu diễn trong buổi tổng duyệt bế mạc Hội chợ Mùa Xuân.

Các gia đình háo hức sắm sửa quà Tết trong không gian hiện đại, thoáng đãng của hội chợ

Dưới ánh đèn lung linh của hệ thống chiếu sáng hiện đại, sắp đặt tiểu cảnh, trang trí tinh tế, hội chợ biến hình thành một "thành phố đêm" rực rỡ.

Khách tham quan không chỉ mua sắm mà còn được đắm mình trong những màn trình diễn tái hiện không khí Tết xưa, hay trực tiếp xem các nghệ nhân tái hiện quy trình làm gốm, dệt lụa…

Dàn nghệ sĩ Táo quân tham gia biểu diễn trong Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân

Một trong số những điểm nhấn của Hội chợ Mùa Xuân chính là Lễ khai mạc và bế mạc đều có sự góp mặt của những nghệ sĩ lớn. Những ngôi sao đình đám của showbiz Việt như Mỹ Linh, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Mỹ Anh… hay bộ ba Táo quân Vân Dung, Quang Thắng, Tự Long cùng Hòa Minzy, Double2T, ST Sơn Thạch, Trang Pháp… đã tạo nên một kỳ hội chợ rộn ràng thu hút các gia đình và giới trẻ.

Hòa Minzy biểu diễn trong Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân

Sự cộng hưởng của truyền thông số cũng là một yếu tố then chốt. Thông tin về hội chợ xuất hiện trên hàng nghìn bài viết và hàng trăm bài đăng mạng xã hội (Facebook, TikTok), đạt hàng trăm nghìn lượt xem mỗi ngày. Số tin bài trên mạng xã hội đạt khoảng 600 tin bài với tổng view khoảng 15 triệu lượt xem.

Hàng trăm KOLs và các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok, Facebook đã biến Hội chợ Mùa Xuân thành một "studio khổng lồ". Những video review về các món ăn ngon, những góc check-in đẹp hay những trải nghiệm độc đáo đã thu hút hàng triệu lượt xem trực tuyến, thôi thúc người xem rời khỏi màn hình điện thoại để đến tận nơi trải nghiệm.

VEC trở thành không gian check-in đầy màu sắc với các gia đình và giới trẻ

VEC đã thành công trong việc kết hợp giữa không gian vật lý và không gian số, tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Lời khẳng định về năng lực tổ chức sự kiện cấp quốc gia

Thành công rực rỡ của Hội chợ Mùa Xuân tiếp tục là minh chứng cho năng lực của VEC trong vận hành, quản lý, khai thác hiệu quả hạ tầng triển lãm Top 10 thế giới.

Bài toán giao thông đã được đơn vị giải quyết hiệu quả bằng việc phối hợp với các đơn vị vận tải tổ chức các tuyến xe buýt "0 đồng" đón khách từ trung tâm thành phố. Sáng kiến này giúp giảm tải áp lực phương tiện cá nhân lên hạ tầng khu vực.

Chưa kể, VEC có khu vực đỗ xe ngoài trời diện tích lên tới gần 18 ha, cung cấp gần 10.000 chỗ đỗ xe, tạo sự tiện lợi cho du khách. Bên cạnh đó, hệ thống an ninh giám sát, quy trình vệ sinh và thu gom rác thải liên tục giúp duy trì môi trường văn minh, sạch đẹp suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Chính sự chuyên nghiệp này đã giúp VEC ghi điểm tuyệt đối trong mắt các phái đoàn quốc tế. Trong chuyến thăm và trải nghiệm Hội chợ Mùa Xuân, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng các đoàn khách ngoại giao đã đánh giá rất cao công tác tổ chức của VEC.

Các đối tác đến từ Malaysia, Nhật Bản hay EU nhìn thấy tiềm năng thị trường bán lẻ của Việt Nam và một đối tác có đủ năng lực hạ tầng và trình độ quản lý để đăng cai các sự kiện xúc tiến thương mại tầm cỡ khu vực. Các vị khách quốc tế đến hội chợ để tìm kiếm cơ hội giao thương, nhưng đồng thời cũng học hỏi được cách Việt Nam biến một sự kiện thương mại thành một ngày hội văn hóa toàn dân.

Vai trò định hướng và mở đường của VEC cho thị trường triển lãm

Đóng góp vào thành công của Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn phải kể đến vai trò kiến tạo của các Bộ, Ban, Ngành và VEC. Việc hỗ trợ miễn phí gian hàng tại trung tâm triển lãm hiện đại nhất cả nước cho các doanh nghiệp và địa phương là một "cú hích" chính sách thiết thực, giúp giảm chi phí đầu vào, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào chất lượng sản phẩm cũng như gian hàng.

Đối với VEC, sự kiện này là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình từ vai trò của một đơn vị kinh doanh địa điểm sang vai trò của một nhà tổ chức sự kiện chiến lược. Bằng việc vận hành trơn tru mô hình kết hợp giữa Giao thương (Expo), Văn hóa - Giáo dục (Education) và Trải nghiệm (Entertainment), VEC đã tái định nghĩa lại tiêu chuẩn của ngành triển lãm Việt Nam.

Không còn là những gian hàng dựng tạm bợ, hội chợ giờ đây là một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi doanh nghiệp tìm thấy lợi nhuận, người dân tìm thấy niềm vui và nền kinh tế quốc gia tìm thấy niềm tự hào.

Không gian trải nghiệm & trình diễn đàn đá dân tộc tại Hội chợ Mùa Xuân

Khách tham quan háo hức với những tiết mục trình diễn tại sân khấu Sảnh Trung Tâm

Khép lại 12 ngày đêm rực rỡ, Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã để lại những dư âm tốt đẹp. Con số 300 tỷ đồng doanh thu sẽ là động lực để các doanh nghiệp tự tin hơn khi bước vào năm tài chính mới.

Hơn hết, sự kiện tiếp tục là lời khẳng định mạnh mẽ: Việt Nam hoàn toàn có thể tổ chức những hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn, văn minh và hiện đại, xứng đáng là điểm đến chiến lược cho các sự kiện quốc tế trong tương lai.