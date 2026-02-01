Chuyến bay đêm đưa người đàn ông nguy kịch về nước mổ thận giành sự sống

(VTC News) -

Khoảng 20h ngày cuối tuần, bác sĩ Mai Văn Lực, khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E nhận cuộc gọi khẩn từ người quen nói có người nhà đang ở Thượng Hải, thận ứ mủ nặng, vừa lên máy bay về Việt Nam, dự kiến rạng sáng sẽ đến thẳng viện.

Anh là lái tàu viễn dương, nhiều năm làm việc xa nhà. Anh từng được chẩn đoán sỏi thận nhưng không tái khám định kỳ do thường xuyên lênh đênh trên biển. Trong chuyến hải trình gần đây, anh bất ngờ đau lưng dữ dội, sốt cao, rét run giữa trùng khơi. Khi tàu cập cảng Thượng Hải, anh được đưa vào một bệnh viện tư nhân, nơi bác sĩ xác định tình trạng nhiễm trùng nặng, thận trái đã ứ mủ và cần can thiệp sớm.

Rào cản ngôn ngữ, chi phí điều trị cao và tâm lý lo lắng nơi đất khách khiến gia đình quyết định đưa anh về Việt Nam trong đêm, chấp nhận hành trình dài trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Bác sĩ xử trí cho ca bệnh. (Ảnh: BSCC)

Khoảng 2-3h sáng, chuyến bay hạ cánh xuống Nội Bài. Xe cấp cứu chờ sẵn, đưa bệnh nhân thẳng về Bệnh viện E. Các bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu. Kết quả chụp CT cho thấy thận trái gần như biến thành túi mủ do tắc nghẽn niệu quản kéo dài, nguy cơ nhiễm trùng huyết rất cao.

“Đây là ca bệnh nặng, nếu chậm trễ có thể đe dọa tính mạng”, bác sĩ Lực cho biết. Dưới sự chỉ đạo của TS.BS Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa Nam học và Tiết niệu, bệnh nhân nhanh chóng được phẫu thuật giải phóng tắc nghẽn, dẫn lưu mủ. Ca mổ diễn ra thuận lợi, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định sau can thiệp.

Theo các bác sĩ, thận ứ mủ là biến chứng nguy hiểm của sỏi tiết niệu, hẹp niệu quản hoặc nhiễm trùng kéo dài. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể rơi vào sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan. Bộ Y tế khuyến cáo người có tiền sử sỏi thận cần theo dõi định kỳ, tuyệt đối không chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau lưng, sốt, tiểu buốt, tiểu đục.

Nhìn bệnh nhân dần hồi phục sau ca mổ, các bác sĩ vừa mừng vừa trăn trở. Nhiều lao động đặc thù như lái tàu, thuyền viên, công nhân làm việc xa bờ thường bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể vì mưu sinh.

“Tiền bạc quan trọng, nhưng sức khỏe mới là nền tảng để lao động và trở về an toàn”, bác sĩ Lực nói, cho rằng trường hợp này là lời nhắc nhở với những người thường xuyên làm việc trong môi trường khắc nghiệt, xa hệ thống y tế, cần chủ động chăm sóc và kiểm tra sức khỏe định kỳ.