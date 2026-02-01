Đóng

Vàng miếng 'bốc hơi' gần 9 triệu đồng, có nên mua đầu tư lúc này?

(VTC News) -

Ngày 1/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 169 triệu đồng/lượng (mua) - 172 triệu đồng/lượng (bán), giảm 9 triệu đồng/lượng.

Trang Anh
