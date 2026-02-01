+
Vàng miếng 'bốc hơi' gần 9 triệu đồng, có nên mua đầu tư lúc này?
(VTC News) -
Ngày 1/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 169 triệu đồng/lượng (mua) - 172 triệu đồng/lượng (bán), giảm 9 triệu đồng/lượng.
Trang Anh
Tin mới
Danh sách 34 điểm bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán 2026 tại Hà Nội
11:23 01/02/2026
Tin nóng
Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn chơi guitar ở phố đi bộ khiến giới chơi guitar chuyên nghiệp choáng váng
11:16 01/02/2026
Ca Nhạc
Hoa hậu Văn hoá quốc tế lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam, quy tụ gần 50 quốc gia
10:58 01/02/2026
Hoa hậu
Dàn khí tài hùng hậu của Mỹ tới Trung Đông, nguy cơ Iran bị tấn công ngày càng rõ
10:51 01/02/2026
Tư liệu
Vì sao đau mỏi người, 'trúng gió' dùng đồ bạc, trứng gà để cạo gió?
10:47 01/02/2026
Bệnh và thuốc
Người Hà Nội mang đào quất đi tảo mộ, mời gia tiên về ăn Tết
10:10 01/02/2026
Tin nóng
Bi kịch của một lập trình viên Trung Quốc: Qua đời 8 tiếng vẫn bị giục việc
09:58 01/02/2026
Chuyện bốn phương
Bên trong ổ lừa đảo qua mạng ở Campuchia
09:58 01/02/2026
Bản tin 113
Thủ tướng chủ trì họp Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước
09:58 01/02/2026
Tin nóng
Airbus BelugaST-5: ‘Cá voi trắng’ của bầu trời chính thức nghỉ hưu
09:51 01/02/2026
Khám phá
Công nghệ 1/2: NIC vận hành Hệ sinh thái STEM mới
09:49 01/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Quy định về tuyên bố một người mất tích hoặc đã chết
09:01 01/02/2026
Tư vấn
Tự nhốt mình trong phòng một năm để cải thiện sức khỏe
08:53 01/02/2026
Chuyện bốn phương
Điều chỉnh lương cơ sở từ tháng 3/2026: Khoản thu nhập nào không tính thuế TNCN?
08:36 01/02/2026
Tin nóng
Mã định danh bất động sản tác động đến giá nhà thế nào?
08:32 01/02/2026
Bất động sản
Bí quyết giữ dáng giúp mỹ nhân xứ Đài thon gọn ở tuổi 43
08:27 01/02/2026
Khỏe đẹp
Ngắm những ngôi nhà cổ nép mình bên bờ sông Kôn tại Gia Lai
08:13 01/02/2026
Đời sống
Bộ GD-ĐT công bố tiêu chí xác định đại học công lập, trường nghề phải sắp xếp
08:12 01/02/2026
Tin tức - Sự kiện
Đạt 16 điểm thi tốt nghiệp mới được xét học bạ, nỗi lo 'hẹp cửa' vào đại học
08:01 01/02/2026
Tin tức - Sự kiện
Phương Mỹ Chi xin lỗi về màn trình diễn gây tranh cãi tại Làn sóng xanh
07:41 01/02/2026
Sao Việt
6 giờ sáng vẫn đi thể dục, sau 1 tiếng đau đầu đột ngột phát hiện tụ máu não
07:37 01/02/2026
Tin tức
Kỷ lục gia V.League làm HLV trưởng đội Thanh Hóa
07:24 01/02/2026
Bóng đá Việt Nam
'Khi người đứng đầu đã truyền lửa, bộ máy bên dưới buộc phải chuyển động'
07:20 01/02/2026
Chính trị
Nhận định bóng đá CLB Công an Hà Nội vs Ninh Bình: Định hình ngôi vương
07:20 01/02/2026
Bóng đá Việt Nam
CLB Công an Hà Nội đón loạt trụ cột trở lại
07:17 01/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Ông Trump từ chối tiết lộ kế hoạch với Iran cho các đồng minh thân cận
07:14 01/02/2026
Thời sự quốc tế
Chính phủ Mỹ đóng cửa lần thứ hai trong vòng bốn tháng
07:10 01/02/2026
Thời sự quốc tế
Giá xăng dầu hôm nay 1/12: Tiếp đà giảm nhẹ
07:06 01/02/2026
Thị trường
Toàn cảnh các dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội đồng loạt thông xe trước Tết
07:04 01/02/2026
Tin nóng
Giá vàng hôm nay 1/2: Chững lại sau khi lao dốc
07:02 01/02/2026
Tin giá vàng