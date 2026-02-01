Bí quyết giữ dáng giúp mỹ nhân xứ Đài thon gọn ở tuổi 43

(VTC News) -

Năm nay, Trần Ý Hàm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng với bộ phim "Sunshine Girls Choir", tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng. Dù bước sang tuổi 43, nữ diễn viên xứ Đài vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng cân đối và thần thái rạng rỡ như tuổi đôi mươi.

Trần Ý Hàm luôn xuất hiện với một vóc dáng thon gọn khiến nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh: Chinatimes)

Theo chia sẻ, bí quyết giúp cô duy trì phong độ suốt nhiều năm đến từ sự kết hợp giữa kỷ luật tập luyện, lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng khoa học - những yếu tố quan trọng giúp phụ nữ sau tuổi 40 giữ gìn nhan sắc và sức khỏe.

Ưu tiên thực phẩm nguyên bản trong cả ba bữa ăn

Bước qua tuổi 40 nhưng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và làn da trẻ trung, Trần Ý Hàm cho biết bí quyết quan trọng nhất nằm ở chế độ ăn uống lành mạnh. Trong ba bữa mỗi ngày, cô ưu tiên thực phẩm tươi, nguyên bản, chất lượng cao và chủ động tự nấu ăn tại nhà. Nguyên tắc dinh dưỡng của cô là ít dầu, ít muối, hạn chế tinh bột tinh chế, song vẫn đảm bảo món ăn ngon miệng và dễ duy trì lâu dài.

Theo Trần Ý Hàm, chỉ khi ăn uống thoải mái và vui vẻ mới có thể xây dựng thói quen dinh dưỡng khoa học bền vững. Để thỉnh thoảng thưởng thức các món mình yêu thích mà không lo tăng cân, nữ diễn viên xứ Đài duy trì thói quen vận động đều đặn mỗi ngày. Nhờ kết hợp hài hòa giữa tập luyện và ăn uống khoa học, quá trình giữ dáng và giảm cân sau tuổi 40 trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả và không áp lực.

Sinh hoạt điều độ, ngủ sớm - dậy sớm

Thay vì áp dụng các chế độ nhịn ăn khắc nghiệt hay lịch tập luyện cường độ cao, Trần Ý Hàm ưu tiên xây dựng lối sống điều độ và khoa học. Nữ diễn viên duy trì nhịp sinh hoạt ổn định trong nhiều năm, với thói quen ngủ sớm từ 20-21h và thức dậy lúc 5 giờ sáng.

Theo cô, giấc ngủ chất lượng đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng hormone, thúc đẩy trao đổi chất và ổn định tinh thần, từ đó trở thành nền tảng giúp giữ dáng thon gọn và duy trì sức khỏe sau tuổi 40.

Tập yoga vào buổi sáng sớm

Kỷ luật là bước đầu tiên giúp giữ gìn vẻ trẻ trung, việc kết hợp luyện tập là điều không thể thiếu để duy trì vóc dáng như thiếu nữ. Mỗi sáng sau khi thức dậy, việc đầu tiên cô làm là tập Ashtanga yoga. Đây là loại yoga cường độ cao, chú trọng chuỗi động tác liên tục kết hợp với nhịp thở.

Thói quen này không chỉ giúp rèn luyện cơ lõi mà còn nhanh chóng đánh thức cơ bắp, thúc đẩy tuần hoàn, đưa cơ thể bước vào trạng thái đốt mỡ và thanh lọc ngay từ sáng sớm.

Chạy bộ kết hợp giãn cơ

Được mệnh danh là “nữ thần thể thao”, Trần Ý Hàm là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng yêu thích chạy bộ. Chạy bộ là thói quen vận động được cô duy trì suốt nhiều năm, thậm chí trong thời gian mang thai, cô vẫn tập luyện với cường độ nhẹ nhàng và phù hợp. Với Trần Ý Hàm, chạy bộ không chỉ giúp đốt cháy calo, giữ dáng mà còn là cách hiệu quả để giải tỏa căng thẳng.

Để tránh tình trạng bắp chân to và thô khi chạy, Trần Ý Hàm đặc biệt chú trọng kỹ thuật chạy đúng như tiếp đất bằng cả bàn chân, giữ lưng thẳng và hạn chế sải bước quá dài. Sau mỗi buổi tập, cô luôn kết hợp giãn cơ và massage kỹ lưỡng nhằm ngăn ngừa tích tụ axit lactic, giúp đôi chân trở nên thon gọn, săn chắc với đường nét mềm mại.

Uống trà gừng giúp tăng cường trao đổi chất

Bên cạnh việc duy trì sự cân bằng giữa tập luyện và ăn uống, cô còn có một thói quen giúp tăng cường trao đổi chất được áp dụng suốt nhiều năm, đó là uống trà gừng. Nữ diễn viên cho biết trong chiếc bình giữ nhiệt mang theo bên mình, hầu như lúc nào cũng có loại thức uống này.