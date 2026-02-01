Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn chơi guitar ở phố đi bộ khiến giới chơi guitar chuyên nghiệp choáng váng

(VTC News) -

Không gian phố đi bộ Kỳ Lừa (TP Lạng Sơn) cuối tuần trở nên đặc biệt hơn khi Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn tham gia biểu diễn guitar trên sân khấu cộng đồng. Khoảnh khắc đời thường nhưng giàu cảm xúc này đã mang đến bầu không khí gần gũi, ấm áp và để lại nhiều ấn tượng với người dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn chơi guitar, đệm hát ca khúc "Đôi bờ" ở phố đi bộ Kỳ Lừa. (Video: An Còi)

Không có phần giới thiệu cầu kỳ, ông Hoàng Quốc Khánh với cây đàn guitar mộc đã trình diễn, đệm hát ca khúc Đôi bờ – bài hát Nga quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Giai điệu trữ tình, chậm rãi vang lên giữa không gian phố đi bộ.

Một người chơi guitar chuyên nghiệp nhận xét ông Khánh chơi guitar đạt đẳng cấp chuyên nghiệp với nhiều kỹ thuật khó, đặc biệt là kỹ thuật tremolo (kỹ thuật reo).

Nhiều người dân có mặt tại khu vực phố đi bộ tỏ ra bất ngờ trước hình ảnh đời thường này. Một số khán giả dừng chân theo dõi trọn vẹn tiết mục, trong khi nhiều người khác dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc vị lãnh đạo tỉnh chơi đàn và chia sẻ lên mạng xã hội.

Nhiều khán giả thích thú, theo dõi và ghi lại màn trình diễn đặc biệt này.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút lượng lớn phản hồi tích cực từ người xem. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh một cán bộ lãnh đạo tham gia trực tiếp vào hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Một số bình luận cho rằng đây là khoảnh khắc đời thường, giúp người dân cảm nhận rõ hơn sự cởi mở trong không gian phố đi bộ, nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, giải trí phục vụ cộng đồng.

Phố đi bộ Kỳ Lừa hiện là một trong những không gian sinh hoạt văn hóa quen thuộc của người dân TP Lạng Sơn vào các buổi tối cuối tuần, thường xuyên tổ chức các chương trình âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật đường phố và hoạt động giao lưu.

Tại đây, du khách được hòa mình vào các trò chơi dân gian, trực tiếp tham gia và xem biểu diễn những tiết mục văn hóa, văn nghệ, thưởng thức các món ăn ẩm thực đặc trưng xứ Lạng. Sự xuất hiện và tham gia của Bí thư Tỉnh ủy trong một hoạt động như vậy được xem là điểm nhấn đáng chú ý của đêm phố đi bộ.