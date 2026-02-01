Nhận định bóng đá CLB Công an Hà Nội vs Ninh Bình: Định hình ngôi vương

(VTC News) -

Tâm điểm của vòng 12 V.League là cuộc đọ sức giữa CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình - hai ứng viên vô địch sáng giá nhất của giải đấu. CLB Ninh Bình đang dẫn đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn đối thủ nhưng CLB Công an Hà Nội thi đấu ít hơn một trận. Màn đối đầu này chẳng khác nào trận "chung kết" lượt đi của V.League 2025/26.

Nhận định phong độ CLB Công an Hà Nội vs Ninh Bình

Không mấy bất ngờ khi Ninh Bình vẫn tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại của mình từ giải hạng Nhất lên đến V.League. Họ chưa thua trận nào kể từ đầu giải nhưng vẫn có những cuộc đọ sức phải trải qua nhiều khó khăn. Tương tự như vậy, CLB Công an Hà Nội cũng đối diện nhiều thử thách cho riêng mình.

Nguyễn Quang Hải là hy vọng của CLB Công an Hà Nội.

Dù vậy, đội bóng ngành công an vẫn được đánh giá nhỉnh hơn ở lối chơi đẹp mắt, độ nhuần nhuyễn trong các pha phối hợp cùng một hàng công nhiều ngòi nổ quan trọng. Ngược lại, CLB Ninh Bình cho thấy sự cân bằng đáng kể trong mặt trận phòng ngự. Marcelino - Ngọc Bảo và Đức Chiến là những cái tên đảm bảo được sự an toàn cho khung thành của Văn Lâm.

Ninh Bình không phải khi nào cũng cho thấy phong độ thực sự hủy diệt. Nhưng chính tính thực dụng làm nên một tập thể khó lường hơn. Khi cần thiết, HLV Gerard có thể yêu cầu học trò tấn công dồn dập nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẵn sàng đá phòng ngự khi cần. "Bắt bài" CLB Ninh Bình không phải chuyện dễ dàng với ông Polking.

Trên lý thuyết, kết quả hòa không phải tệ với cả hai đội. Nhưng rõ ràng khi sở hữu trong tay dàn tuyển thủ quốc gia đắt giá cùng tham vọng lớn, CLB Công an Hà Nội lẫn Ninh Bình đều mơ về một chiến thắng.

Thông tin lực lượng

CLB Công an Hà Nội đón chào sự trở lại của loạt tuyển thủ U23 Việt Nam như Phạm Lý Đức, Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc.

CLB Ninh Bình cũng có sự phục vụ của Lê Phát và Quốc Việt. Hai tân binh Lê Văn Thuận và Nguyễn Thái Sơn sẽ sớm được đăng kí thi đấu. Daniel chưa chắc ra sân vì chấn thương.

Đội hình dự kiến:

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Việt Anh, Gomes, Văn Hậu, Văn Đô, Quang Vinh, Quang Hải, Thành Long, Alan, Phan Văn Đức, Artur.

CLB Ninh Bình: Văn Lâm, Ngọc Bảo, Marcelino, Thanh Thịnh, Quang Nho, Hoàng Đức, Đức Chiến, Quốc Việt, Tiến Anh, Geovane, Gustavo.

Dự đoán: CLB Công an Hà Nội 1-2 Ninh Bình