Phương Mỹ Chi xin lỗi về màn trình diễn gây tranh cãi tại Làn sóng xanh

(VTC News) -

Tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025, Phương Mỹ Chi có tiết mục kết hợp hai ca khúc Bóng phù hoa và Ếch ngoài đáy giếng, được dàn dựng theo phong cách mới so với hình ảnh quen thuộc trước đó của nữ ca sĩ.

Tiết mục "Bóng phù hoa" và "Ếch ngoài đáy giếng" tại Lễ trao giải Làn sóng xanh gây tranh cãi.

Mở đầu tiết mục, Phương Mỹ Chi xuất hiện trên bục cao, thể hiện Bóng phù hoa cùng dàn vũ công múa đương đại với đạo cụ lụa trắng, tạo không gian sân khấu mang màu sắc trừu tượng. Sang phần Ếch ngoài đáy giếng, nữ ca sĩ chuyển sang hình ảnh trẻ trung, cá tính hơn khi kết hợp hát, đọc rap cùng vũ đạo sôi động.

Ngay sau đêm trao giải, tiết mục của Phương Mỹ Chi nhanh chóng vướng tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng phần dàn dựng có nhiều điểm tương đồng với màn trình diễn của Jennie (Blackpink) tại lễ trao giải âm nhạc quốc tế trước đó.

Những so sánh xoay quanh chi tiết đứng trên bục cao, sử dụng đạo cụ lụa, đeo kính đen khi biểu diễn, cùng một số động tác vũ đạo và cách nhấn hình thể trên sân khấu, làm dấy lên nghi vấn đạo ý tưởng.

Tối 31/1, Phương Mỹ Chi lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết, sau mỗi lần đứng trên sân khấu, điều cô quan tâm nhất luôn là cảm nhận của khán giả và sự trân trọng dành cho giá trị độc bản trong nghệ thuật.

“Với phần trình diễn đêm qua, dù vì bất kỳ lý do gì, khiến khán giả có những nghi ngờ về tính độc bản của Phương Mỹ Chi, tạo ra sự liên tưởng đến hình tượng của các anh chị nghệ sĩ khác, đây chắc chắn không phải là điều mà tôi hướng tới trên con đường làm rõ giá trị âm nhạc, sự độc bản của Phương Mỹ Chi và sẽ có trách nhiệm nghiêm túc điều chỉnh”, nữ ca sĩ viết.

Nhiều khán giả cho rằng màn trình diễn có nhiều điểm tương đồng với phần trình diễn của Jennie Blackpink.

Giọng ca sinh năm 2003 nhìn nhận năm vừa qua là hành trình không ngừng thử nghiệm và khai phá tiềm năng bản thân. Cô mong muốn khán giả tiếp tục đồng hành, tin tưởng vào sự trưởng thành và tâm huyết của cô trên con đường nghệ thuật.

Phương Mỹ Chi cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì phần trình diễn gây tranh cãi. “Tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả vì đã mang đến sự trải nghiệm chưa trọn vẹn từ phần trình diễn. Với tinh thần tôn trọng khán giả và hành trình sáng tạo, tôi và ê-kíp đã thống nhất từ phía Phương Mỹ Chi sẽ không tiếp tục đăng tải thêm thông tin liên quan đến tiết mục trên tất cả nền tảng”.

Phương Mỹ Chi được công chúng biết đến từ năm 2013, khi mới 10 tuổi, với giọng ca dân ca ngọt ngào trong chương trình Giọng hát Việt nhí. Ca khúc Quê em mùa nước lũ giúp cô bé được yêu mến với biệt danh “chị Bảy” và mở ra một chặng đường nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ.

Suốt hơn một thập kỷ ca hát, cô phát hành nhiều sản phẩm nổi bật như album Thương về miền Trung (2017), 16 xuân trăng (2019), Bát nhã thuyền (2020). Năm 2023, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng mạnh với album Vũ trụ cò bay – dự án lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt, thể hiện tư duy âm nhạc mới mẻ và cá tính của nữ ca sĩ.

Bên cạnh âm nhạc, cô cũng thử sức với điện ảnh qua các phim như Hai lúa (2014), Mùa hè 1999, Nhà gia tiên (2025) và web-drama Tiệm hoa dì ghẻ.