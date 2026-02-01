Giá vàng hôm nay 1/2: Chững lại sau khi lao dốc

(VTC News) -

Giá vàng cuối tuần mất ngưỡng 5.000 USD/ounce do tâm lý lo lắng khiến nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời, trong bối cảnh kỳ vọng về việc Mỹ sớm cắt giảm mạnh lãi suất dần suy yếu và đồng USD ổn định trở lại.

Giá vàng đã giảm mạnh vào thứ Sáu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh, cựu Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), vào vị trí người đứng đầu tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ.

Trong thông báo trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông biết ông Warsh trong thời gian dài và tin tưởng ông sẽ trở thành một trong những Chủ tịch Fed xuất sắc nhất trong lịch sử. Ông Trump cho rằng ông Warsh sẽ là "hình mẫu lý tưởng" và khó có thể gây thất vọng.

Nếu được Thượng viện thông qua, ông Warsh, 55 tuổi, sẽ kế nhiệm ông Jerome Powell vào tháng 5 tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 1/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 169 triệu đồng/lượng (mua) - 172 triệu đồng/lượng (bán), giảm 9 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng chững lại sau khi lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 168 triệu đồng/lượng (mua) và 171 triệu đồng/lượng (bán), giảm 9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 16,9 - 17,2 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 16,9 - 17,2 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.889 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Barchart.com cho rằng, việc đoán hướng đi giá vàng là điều không thể. Thị trường đang bắt đầu ghi nhận các biên độ dao động hằng ngày lên tới hàng trăm USD.

Darin Newsom cũng nhận định, xu hướng dài hạn của thị trường vẫn có thể tăng. Ông cũng cho rằng, vàng dễ bị bán tháo. Ông nhận định, có thể Tổng thống Mỹ sẽ có động thái để kích hoạt thêm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.

Rich Checkan, Chủ tịch của Asset Strategies International nhận định, ông hoàn toàn kỳ vọng đợt tăng giá vàng sẽ chỉ là ngắn hạn, bởi lời hứa về lãi suất thấp hơn là điều tích cực cho vàng.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cao cấp tại Forex.com cho rằng, đợt bán tháo cuối tuần như một cú điều chỉnh. Điều đó có thể thay đổi nếu bên bán tiếp tục gây áp lực vào tuần tới, nhưng hiện tại ông vẫn bám theo xu hướng giá vàng tăng.

Trong khi đó, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management nhận định, vàng cần xả bớt áp lực và có thể tiếp tục đi ngang trong khoảng một tuần.