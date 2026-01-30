Giá vàng hôm nay 30/1: Rơi tự do từ đỉnh lịch sử

(VTC News) -

Giá vàng đã trải qua 1 phiên giao dịch đầy biến động khi có thời điểm đạt 5.546 USD/ounce, mức cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, giá vàng đã nhanh chóng lao dốc khi "bốc hơi" 176 USD/ounce, rơi về dưới ngưỡng 5.400 USD/ounce.

Giá vàng quay đầu suy giảm do áp lực chốt lời của các nhà đầu tư khi giá vàng đạt đỉnh.

Theo các chuyên gia, giá vàng liên tục lập đỉnh lịch sử thời gian gần đây khi tình hình kinh tế, địa chính trị toàn cầu vẫn còn nhiều bất định. Bên cạnh đó, các ngân hàng Trung ương và các quỹ đầu tư quốc gia cũng đang chuyển hướng khỏi trái phiếu kho bạc và hướng tới vàng.

Theo Jamie Dutta, nhà phân tích thị trường tại Nemo.money, đà tăng của vàng được thúc đẩy bởi sự hội tụ của nhiều yếu tố bất lợi đối với kinh tế toàn cầu.

“Căng thẳng địa chính trị Mỹ - Iran leo thang, đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất đã tạo nên một ‘cơn bão hoàn hảo’ cho giá vàng”, ông Dutta nhận định. Bên cạnh đó, dòng tiền mạnh mẽ đổ vào các quỹ ETF vàng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy giá kim loại quý lên các mức cao chưa từng thấy.

Số liệu từ SPDR Gold Trust (quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới) cho thấy lượng vàng nắm giữ đã tăng lên hơn 35 triệu ounce, mức cao nhất kể từ tháng 5/2022, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư tổ chức vào xu hướng tăng dài hạn của vàng.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh. (Ảnh: Kitco).

Diễn biến địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là chất xúc tác lớn cho thị trường vàng. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cảnh báo Iran phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận hạt nhân, nếu không sẽ đối mặt với các hành động quân sự khốc liệt hơn.

Việc Mỹ điều động hạm đội tàu chiến, dẫn đầu bởi tàu sân bay USS Abraham Lincoln, tới khu vực đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột. Phía Iran tuyên bố sẵn sàng đối thoại, song cũng nhấn mạnh sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị khiêu khích.

Căng thẳng leo thang đã đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất trong sáu tháng, đồng thời kích hoạt làn sóng tìm kiếm tài sản an toàn, giúp vàng và bạc tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 30/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 181,7 triệu đồng/lượng (mua) - 184,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 6,4 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 180 triệu đồng/lượng (mua) và 183 triệu đồng/lượng (bán), tăng 7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 18,07 - 18,3 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 18 - 18,3 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.440 USD/ounce, tăng 261 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích tại ngân hàng ANZ nhận định đà tăng của vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trước tình hình địa chính trị phức tạp và những lo ngại về chính trường Mỹ, đặc biệt là vấn đề tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Hiện tại, thị trường đang lo ngại về cuộc điều tra hình sự của chính quyền Tổng thống Trump đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell, cũng như các nỗ lực thay thế nhân sự cấp cao tại cơ quan này.

Ngoài ra, giới phân tích cũng lưu ý rằng tình trạng nợ công của Mỹ gia tăng cùng sự phân mảnh của hệ thống thương mại toàn cầu cũng là động lực khiến nhà đầu tư đổ xô vào vàng.

Về triển vọng thị trường, ngân hàng đầu tư IG cho rằng đà tăng mạnh hiện tại báo hiệu khả năng giá vàng sẽ có điều chỉnh trong ngắn hạn. Dù vậy, các yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ giá trong suốt năm 2026, biến các nhịp giảm thành cơ hội mua vào hấp dẫn.