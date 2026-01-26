Giá vàng thế giới vượt 5.000 USD/ounce, đắt chưa từng có

(VTC News) -

Lúc 9h30, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 5.081 USD/ounce, tăng 98 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 174,5 triệu đồng/lượng (mua) - 176,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 173 triệu đồng/lượng (mua) và 176 triệu đồng/lượng (bán), tăng 3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng thế giới tăng mạnh khi các căng thẳng địa chính trị, bao gồm nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiểm soát Greenland, làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com nhận định: “Không có lý do gì để đảo chiều quan điểm lúc này. Mốc 5.000 USD có thể làm chậm đà tăng, tạm dừng, hoặc thậm chí gây điều chỉnh, nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy bên mua đã rút lui. Cách vàng phản ứng khi điều chỉnh về 4.900 USD cho thấy dư địa tăng vẫn còn rất lớn”.

Giá vàng thế giới vượt 5.000 USD/ounce. (Ảnh: Công Hiếu).

Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại của BoA cũng cho biết, vàng sẽ vẫn là một tài sản quan trọng trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư trong năm nay.

“Vàng tiếp tục nổi bật như một công cụ phòng ngừa rủi ro và nguồn tạo ra lợi nhuận vượt trội”, Widmer viết. BoA nhận thấy điều kiện thị trường thắt chặt và sự nhạy cảm mạnh mẽ đối với lợi nhuận khiến vàng trở thành một công cụ phòng ngừa rủi ro quan trọng và động lực tiềm năng thúc đẩy lợi nhuận trong năm 2026.

Đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư, bà Chu Phương, chuyên gia vàng bạc nhận định, biến động của thị trường vàng gần đây là quá lớn. "Với những biến động mạnh như vậy, những nhà đầu tư không có trường vốn lớn hoặc không mua vàng từ vùng giá thấp sẽ rất dễ rơi vào tâm lý hoảng sợ bởi ngay khi đầu tư, chênh lệch giữa giá mua - bán đã là một vấn đề", bà Phương nói.

Vì vậy, theo bà Phương, trong lúc vàng biến động mạnh như thế này, việc đầu tư cần hết sức thận trọng.

"Vàng không phải là khoản đầu tư nhỏ. Nếu nhà đầu tư vừa FOMO ở mức giá cao, vừa chịu rủi ro điều chỉnh thị trường, lại thêm rủi ro khi giao dịch ở thị trường tự do thì chẳng khác nào đang “cầm hòn than nóng”. Và hòn than ấy cứ chuyền từ tay người này sang tay người khác, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ bị bỏng", bà Phương ví von.

Đồng quan điểm, chuyên gia Trần Duy Phương khuyến cáo, việc mua hoặc đầu tư khi giá trên đỉnh là hết sức nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, đầu tư vàng phải lựa chọn, cân nhắc thời điểm mua bán để có tỷ suất sinh lời cao nhất.

Ví dụ hiện nay giá thế giới và trong nước đang ở mức rất cao. Lúc này bỏ tiền mua vàng trong tương lai có thể vẫn có lãi nhưng tỷ suất sinh lời sẽ không cao và thời gian chờ đợi mức lời tốt khá lâu. Chưa kể giá có thể đảo chiều bất cứ lúc nào vì đã liên tiếp lập kỷ lục thời gian qua, lúc này người đã trót "đu đỉnh" vàng sẽ thua thiệt.

Tương tự, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP.HCM, tư vấn nhà đầu tư không nên mua nhiều vàng ở thời điểm hiện tại vì giá thế giới đang rất cao, áp lực chốt lời lớn. Những ai đã có vàng mà muốn giữ dài hạn thì vẫn nên giữ.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến số khó đoán, vàng vẫn là tài sản tốt để đầu tư, nhưng tỷ trọng chỉ nên giữ ở mức thấp (10 đến 20% danh mục đầu tư) để bảo toàn tài sản cho nhà đầu tư.

"Bối cảnh hiện tại là đặc biệt rủi ro với những người dùng “đòn bẩy” tài chính để đầu tư vàng", ông Huân nói.