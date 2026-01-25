Giá vàng hôm nay 25/1: Giảm nhẹ, vẫn sát mốc 5.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục đứng ở ngưỡng cao khi các căng thẳng địa chính trị, bao gồm nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiểm soát Greenland, làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại của BoA, cho biết vàng sẽ vẫn là một tài sản quan trọng trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư trong năm nay .

“Vàng tiếp tục nổi bật như một công cụ phòng ngừa rủi ro và nguồn tạo ra lợi nhuận vượt trội”, Widmer viết. BoA cũng nhận thấy điều kiện thị trường thắt chặt và sự nhạy cảm mạnh mẽ đối với lợi nhuận khiến vàng trở thành một công cụ phòng ngừa rủi ro quan trọng và động lực tiềm năng thúc đẩy lợi nhuận trong năm 2026.

Triển vọng năm 2026 của BoA dựa trên dự báo về nguồn cung giảm và chi phí tăng trong ngành vàng. Widmer dự kiến 13 công ty khai thác vàng lớn ở Bắc Mỹ sẽ sản xuất 19,2 triệu ounce trong năm nay, giảm 2% so với năm 2025, đồng thời cho rằng hầu hết các dự báo sản lượng trên thị trường đều quá lạc quan.

Widmer dự báo chi phí duy trì hoạt động trung bình sẽ tăng 3%, lên khoảng 1.600 USD/ounce, mức cao hơn một chút so với dự báo của thị trường.

Ông cũng dự đoán lợi nhuận của các nhà sản xuất sẽ tăng mạnh, với tổng EBITDA dự kiến tăng 41%, lên khoảng 65 tỷ USD vào năm 2026.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng đứng vững trên ngưỡng cao. (Ảnh: Getty).

Lúc 6h ngày 25/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 172,3 triệu đồng/lượng (mua) - 174,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 170 triệu đồng/lượng (mua) và 173 triệu đồng/lượng (bán), tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 17,23 - 17,43 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 17,13 - 17,43 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.983 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách sắp tới của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với kỳ vọng cơ quan này sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Trong bối cảnh lãi suất thấp kéo dài, kim loại quý, đặc biệt là vàng, được dự báo vẫn có nhiều dư địa tăng trong trung và dài hạn.

Theo ông Nicholas Frappell, Giám đốc thị trường định chế toàn cầu của ABC Refinery, việc giá vàng vượt mốc 4.800 USD/ounce cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa vội chốt lời, trong khi mục tiêu 5.000 USD/ounce đang ngày càng được chú ý.

Đà tăng này phản ánh sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, gồm nợ công toàn cầu gia tăng, đồng USD suy yếu và mức độ bất định địa chính trị ở ngưỡng cao.

Goldman Sachs cũng đã nâng mạnh dự báo giá vàng trong bối cảnh xu hướng đa dạng hóa dự trữ và tài sản sang vàng ngày càng lan rộng từ các ngân hàng trung ương sang khu vực tư nhân. Ngân hàng đầu tư này dự báo giá vàng đạt 5.400 USD/ounce vào tháng 12/2026, tăng hơn 10% so với mục tiêu 4.900 USD/ounce được đưa ra chỉ vài tuần trước đó.

Theo Goldman, các nhà đầu tư tư nhân mua vàng để phòng ngừa rủi ro chính sách vĩ mô, đặc biệt là rủi ro liên quan đến tính bền vững tài khóa và định hướng dài hạn của chính sách tiền tệ, có xu hướng giữ vị thế lâu hơn so với các chiến lược phòng hộ gắn với sự kiện đơn lẻ như bầu cử. Điều này khiến dòng vốn vào vàng trở nên bền vững hơn và ít khả năng đảo chiều trong ngắn hạn.

Một trụ cột quan trọng khác trong dự báo của Goldman là nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi. Ngân hàng dự báo lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương trong năm 2026 sẽ đạt bình quân 60-70 tấn mỗi tháng, cao gấp nhiều lần mức trung bình trước năm 2022.