Quốc gia ngồi yên cũng có 216 tỷ USD nhờ giá vàng tăng dựng đứng
(VTC News) -
Trong bối cảnh vàng tăng giá kỷ lục, dự trữ vàng của Nga tăng thêm 216 tỷ USD, gần bằng quy mô tài sản chủ quyền của nước này đang bị đóng băng tại châu Âu.
THÙY DƯƠNG
18:13 23/01/2026
